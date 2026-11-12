Petrobras dá novo passo no etanol e compra transportadora por R$ 620 milhões

A Petrobras deu nesta quinta-feira, 12, um passo importante para voltar ao mercado de etanol. Mas, em vez de anunciar a aquisição de uma usina ou uma parceria com produtores do biocombustível, a estatal decidiu comprar uma empresa de logística. O movimento ajuda a revelar como a companhia pretende se posicionar em um setor que passa por uma transformação impulsionada pelo crescimento da produção de etanol de milho.

A estatal anunciou um acordo para adquirir os 70% restantes da Logum Logística, por R$ 620 milhões. A companhia já possuía 30% da transportadora e, com a conclusão da operação, passará a controlar integralmente uma infraestrutura que conecta regiões produtoras aos principais centros consumidores do país. A transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A decisão indica uma estratégia de voltar ao etanol pelo elo em que a Petrobras já possui experiência: o transporte, o armazenamento e a movimentação de combustíveis.

Ao mesmo tempo, a companhia mantém negociações para entrar na produção de etanol por meio de parcerias com grupos que já atuam no setor, preferencialmente com participações minoritárias ou controle compartilhado.

"A Petrobras não tem a intenção de entrar no agronegócio. Esse não é o negócio da Petrobras", disse Alex Gasparetto, presidente da Petrobras Biocombustível (PBio), em entrevista à EXAME durante o 4º Congresso Cerealista Brasileiro, realizado em Florianópolis (SC).

Segundo o executivo, a prioridade é estabelecer associações com empresas que já tenham experiência na produção do combustível.

A combinação das duas estratégias sugere que a Petrobras pretende ampliar sua presença na cadeia de etanol sem assumir integralmente os riscos agrícolas e industriais do negócio.

O crescimento do etanol de milho muda a logística brasileira

A aquisição ocorre em um momento de transformação na geografia da produção brasileira de etanol.

Historicamente concentrada nas usinas de cana-de-açúcar do Centro-Sul, especialmente em São Paulo, a indústria passou a incorporar uma parcela crescente de etanol produzido a partir do milho, com forte expansão em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Em 2025, a produção brasileira de etanol de milho e outras biomassas atingiu 9,45 bilhões de litros, o equivalente a 24,7% de todo o etanol produzido no país, segundo o Balanço Energético Nacional 2026, elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

A tendência é de crescimento. Em projeções divulgadas no final de outubro, a EPE estima que a oferta brasileira de etanol poderá alcançar 53,1 bilhões de litros em 2036, com o milho respondendo por aproximadamente 40% desse volume.

O avanço vem transformando as perspectivas de investimento do agronegócio brasileiro, com a construção de novas usinas e a consolidação de grupos especializados na produção de etanol de milho. Em maio, por exemplo, a Amaggi anunciou a compra de 40% da FS, uma das maiores produtoras do biocombustível no país.

Essa mudança também impõe um desafio logístico: como transportar volumes cada vez maiores de combustível produzido no interior do país até os grandes mercados consumidores do Sudeste?

É nesse ponto que a Logum ganha importância.

A transportadora opera uma rede de mais de mil quilômetros de dutos, incluindo infraestrutura própria e integrada a outros operadores. Seus terminais em Uberaba (MG), Ribeirão Preto (SP) e Paulínia (SP) recebem etanol de diferentes regiões produtoras.

O combustível segue por dutos para polos de distribuição em São Paulo e no Rio de Janeiro, além do terminal marítimo da Ilha d'Água, de onde pode ser transportado por navios para outros portos brasileiros ou exportado.

A rede não chega diretamente aos principais polos de etanol de milho de Mato Grosso. O transporte até seus terminais de entrada ainda depende de outros modais, como o rodoviário.

Mesmo assim, a aquisição coloca a Petrobras em uma posição relevante na etapa de distribuição e escoamento de uma produção que tende a se expandir nos próximos anos.

A aposta no transporte pode antecipar a volta à produção

Na safra 2025/2026, a Logum movimentou aproximadamente 5 bilhões de litros de produtos, segundo os dados divulgados pela Petrobras.

Ao anunciar o negócio, a estatal destacou que a integração da infraestrutura da Logum ao seu sistema logístico poderá gerar ganhos operacionais e ampliar o aproveitamento dos ativos existentes.

O transporte por dutos também pode oferecer vantagens econômicas e ambientais em corredores de grande volume, reduzindo a necessidade de deslocamento de combustíveis por caminhões.

Segundo a Petrobras, a movimentação de 1 bilhão de litros por ano por dutos equivale à retirada de aproximadamente 80 carretas por dia das rodovias.

O potencial econômico dessa infraestrutura vai além da produção própria de etanol.

A Logum presta serviços de transporte e armazenagem para o mercado, o que permite à companhia participar economicamente do crescimento do setor mesmo sem possuir usinas. A ampliação da produção de etanol de milho pode, portanto, representar uma oportunidade para o negócio logístico, independentemente do fechamento de uma futura parceria industrial pela Petrobras.

Essa possibilidade ajuda a explicar a diferença entre as estratégias da estatal para a produção e para o transporte.

A Petrobras anunciou em 2024 seu plano de retorno à produção de etanol, com previsão de investimentos bilionários e associações com empresas já estabelecidas no setor.

No plano de negócios para 2026 a 2030, a companhia manteve a preferência por participações minoritárias ou controle compartilhado com empresas relevantes dos segmentos de etanol, biodiesel e biometano.

No segmento logístico, entretanto, a companhia optou pelo controle integral da Logum.

A decisão pode permitir maior coordenação entre as operações de transporte de etanol e a infraestrutura já utilizada pela Petrobras para movimentar derivados de petróleo.

Se conseguir concretizar sua entrada na produção, a estatal também poderá aproveitar essas estruturas para o escoamento de parte do combustível produzido por suas futuras associações.

Trata-se, contudo, de uma possibilidade estratégica: a Petrobras ainda não anunciou quais empresas serão suas parceiras na produção de etanol nem como eventuais volumes próprios seriam integrados à Logum.

O retorno da Petrobras aos biocombustíveis

A aquisição da Logum também representa um novo capítulo no processo de reconstrução da presença da Petrobras na indústria de biocombustíveis.

A relação da estatal com a transportadora é antiga. Em 2011, a Petrobras participou da criação da empresa, ao lado de grupos como Copersucar e Cosan, com o objetivo de construir uma rede de transporte e armazenamento de etanol. Na época, a EXAME mostrou que o empreendimento previa investimentos de R$ 6 bilhões e prometia reduzir os custos logísticos em comparação ao transporte rodoviário.

No entanto, um ano depois, a Petrobras suspendeu novos aportes no projeto, em meio a um redirecionamento de seus investimentos.

A estatal também chegou a participar diretamente da produção de etanol, mas reduziu sua atuação durante o processo de desinvestimentos iniciado na década passada. Em 2017, por exemplo, concluiu a venda de sua participação na produtora Guarani ao grupo francês Tereos.

Agora, a estratégia voltou a ganhar espaço no planejamento da companhia.

Além do etanol, a Petrobras prevê investimentos em biodiesel, biometano, combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel renovável.

O movimento não significa abandonar o petróleo. A estatal pretende aproveitar parte de sua infraestrutura, de suas competências industriais e de suas relações comerciais para ampliar a atuação em combustíveis de menor intensidade de carbono.

A aquisição da Logum oferece uma indicação de como essa estratégia poderá funcionar.

Antes de definir onde e com quem produzir etanol, a Petrobras decidiu ampliar seu controle sobre a infraestrutura que transporta o combustível. O resultado econômico da operação dependerá do crescimento dos volumes movimentados, das condições de acesso à rede e dos ganhos de integração prometidos pela estatal.

A compra, portanto, não encerra a estratégia de volta ao etanol. Ela estabelece uma de suas bases.