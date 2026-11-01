Economia
Macro em Pauta

Petrobras aumenta preço do querosene de aviação em 7,2% a partir deste domingo

Reajuste representa alta de R$ 0,45 por litro e reflete a valorização do combustível no mercado internacional, em meio às tensões no Oriente Médio e à guerra entre Rússia e Ucrânia

Querosene de aviação: combustível utilizado no abastecimento de aeronaves (Leandro Fonseca/Exame)

Querosene de aviação: combustível utilizado no abastecimento de aeronaves (Leandro Fonseca/Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 14h40.

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RESUMO ＋

A Petrobras anunciou um aumento de 7,2% no preço do querosene de aviação (QAV) vendido às distribuidoras a partir deste domingo, 1º. O reajuste representa uma alta de R$ 0,45 por litro em relação a outubro e reflete a elevação das cotações internacionais do combustível, em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia. O preço do QAV é reajustado mensalmente e acompanha as oscilações do dólar e do mercado internacional de petróleo.

A Petrobras anunciou um aumento de 7,2% no preço de venda do querosene de aviação (QAV) às distribuidoras a partir deste domingo, 1º. O reajuste representa uma alta de R$ 0,45 por litro em relação ao valor praticado em outubro.

Segundo a estatal, o aumento reflete a elevação das cotações internacionais do combustível, em meio à intensificação das tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia, em decorrência da guerra entre os dois países.

O preço do QAV vendido pela Petrobras às distribuidoras é reajustado mensalmente, no início de cada mês. A formação do valor acompanha as oscilações do dólar e das cotações do petróleo no mercado internacional.

De acordo com a companhia, o preço praticado no Brasil segue uma fórmula prevista em contrato, que funciona como um mecanismo de amortecimento das oscilações de curto prazo. Com isso, os reajustes tendem a ser mais moderados do que os registrados no mercado internacional.

"Nos principais mercados internacionais, os preços do QAV destinados às companhias aéreas são ajustados com maior frequência, podendo chegar a revisões diárias, o que faz com que reflitam mais rapidamente as condições de mercado", explicou a Petrobras.

A estatal afirma ainda que as variações acumuladas desde o início do conflito têm sido superiores nos mercados internacionais às observadas no Brasil. Segundo a companhia, esse cenário indica que o preço do combustível vendido pela Petrobras permanece competitivo.

'Perguntas frequentes'

Quanto subiu o preço do querosene de aviação da Petrobras? ＋

A Petrobras anunciou um aumento de 7,2% no preço do querosene de aviação (QAV) vendido às distribuidoras. A alta equivale a R$ 0,45 por litro em relação ao valor praticado em outubro.

Quando começa a valer o aumento do querosene de aviação? ＋

O reajuste de 7,2% no preço do QAV da Petrobras entra em vigor neste domingo, 1º. A alteração vale para as vendas do combustível às distribuidoras.

Por que o querosene de aviação ficou mais caro? ＋

Segundo a Petrobras, o aumento reflete a elevação das cotações internacionais do combustível, influenciada pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pela redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia, em decorrência da guerra entre os dois países.

Como é definido o preço do querosene de aviação da Petrobras? ＋

O preço do QAV vendido pela Petrobras às distribuidoras é reajustado mensalmente, no início de cada mês. Segundo a estatal, o cálculo considera as oscilações do dólar e das cotações internacionais do petróleo, além de uma fórmula contratual que amortece variações de curto prazo.

Por que o preço do QAV no Brasil varia menos que no mercado internacional? ＋

Segundo a Petrobras, o preço praticado no Brasil segue uma fórmula prevista em contrato que funciona como mecanismo de amortecimento das oscilações de curto prazo. Nos principais mercados internacionais, os valores podem ser revisados diariamente, o que permite uma resposta mais rápida às condições de mercado.

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