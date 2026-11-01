Petrobras aumenta preço do querosene de aviação em 7,2% a partir deste domingo

RESUMO ＋ A Petrobras anunciou um aumento de 7,2% no preço do querosene de aviação (QAV) vendido às distribuidoras a partir deste domingo, 1º. O reajuste representa uma alta de R$ 0,45 por litro em relação a outubro e reflete a elevação das cotações internacionais do combustível, em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia. O preço do QAV é reajustado mensalmente e acompanha as oscilações do dólar e do mercado internacional de petróleo.

A Petrobras anunciou um aumento de 7,2% no preço de venda do querosene de aviação (QAV) às distribuidoras a partir deste domingo, 1º. O reajuste representa uma alta de R$ 0,45 por litro em relação ao valor praticado em outubro.

Segundo a estatal, o aumento reflete a elevação das cotações internacionais do combustível, em meio à intensificação das tensões geopolíticas no Oriente Médio e à redução da capacidade de refino na Rússia e na Ucrânia, em decorrência da guerra entre os dois países.

O preço do QAV vendido pela Petrobras às distribuidoras é reajustado mensalmente, no início de cada mês. A formação do valor acompanha as oscilações do dólar e das cotações do petróleo no mercado internacional.

De acordo com a companhia, o preço praticado no Brasil segue uma fórmula prevista em contrato, que funciona como um mecanismo de amortecimento das oscilações de curto prazo. Com isso, os reajustes tendem a ser mais moderados do que os registrados no mercado internacional.

"Nos principais mercados internacionais, os preços do QAV destinados às companhias aéreas são ajustados com maior frequência, podendo chegar a revisões diárias, o que faz com que reflitam mais rapidamente as condições de mercado", explicou a Petrobras.

A estatal afirma ainda que as variações acumuladas desde o início do conflito têm sido superiores nos mercados internacionais às observadas no Brasil. Segundo a companhia, esse cenário indica que o preço do combustível vendido pela Petrobras permanece competitivo.