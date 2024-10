Parceira da Toyota e rival da Tesla, startup de robôtaxis quer IPO nos EUA

A startup de direção autônoma Pony.ai entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) na última quinta-feira, 17, sinalizando seu objetivo de expandir ainda mais suas operações e alcançar novos mercados. Esse movimento acontece apenas uma semana após a Tesla, sua concorrente, apresentar suas inovações em veículos autônomos.

A Pony.ai não divulgou quantas ações serão listadas nem a faixa de preço esperada para o IPO. No entanto, em abril deste ano, o regulador de valores mobiliários da China deu aval para a empresa listar até 98,2 milhões de ações ordinárias no mercado de capitais dos EUA, o que pode ocorrer tanto na Nasdaq quanto na Bolsa de Valores de Nova York. Esse IPO promete ser um marco para a empresa, que está cada vez mais consolidando sua posição no setor de veículos autônomos.

Fundada em 2016 no Vale do Silício, a Pony.ai tem se destacado com o lançamento de serviços de robotáxis em várias cidades da China, incluindo Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou.

A empresa tem buscado alavancar a tecnologia de direção autônoma para transformar o transporte urbano em um serviço mais eficiente e acessível. Em agosto de 2022, a Pony.ai firmou uma parceria estratégica com a Toyota, que desde 2019 já havia investido centenas de milhões de dólares na startup. Juntas, as empresas lançaram uma linha de robotáxis para o mercado chinês, com a promessa de uma produção em massa dessas soluções de transporte autônomo.

Competição acirrada com Tesla

O pedido de IPO da Pony.ai surge logo após a Tesla anunciar, após anos de expectativa, dois novos veículos autônomos: o Cybercab, sem volante ou pedais, e o Robovan, um veículo com capacidade de transportar até 20 pessoas ou cargas. Apesar do grande alarde em torno do lançamento da Tesla, os investidores ficaram decepcionados com a falta de detalhes mais concretos sobre os planos de negócios e a implementação desses novos modelos.

Diante desse cenário, a Pony.ai busca se posicionar como uma alternativa sólida no mercado de direção autônoma, competindo diretamente com gigantes como Tesla.

A empresa, entretanto, enfrenta desafios financeiros, tendo registrado um prejuízo de US$ 120,3 milhões (R$ 673,7 milhões) em 2023. Embora tenha reduzido as perdas em relação aos US$ 161,8 milhões (R$ 906 milhões) registrados no ano anterior, os resultados ainda refletem o alto custo de desenvolvimento de tecnologias autônomas, de acordo com o The Wall Street Journal. Por outro lado, a receita da Pony.ai cresceu, atingindo US$ 71,9 milhões (R$ 402,6 milhões) em 2023, em comparação com US$ 68,4 milhões (R$ 382 milhões) no ano anterior.

Apesar dos desafios, a Pony.ai segue otimista quanto ao futuro da empresa. Os recursos levantados no IPO serão utilizados para fortalecer suas estratégias de entrada no mercado, com foco em expandir suas operações de robotáxis em novos mercados e aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A empresa pretende continuar inovando em soluções de mobilidade autônoma, que são vistas como o futuro do transporte urbano em várias partes do mundo.

Entre os coordenadores da oferta pública inicial da Pony.ai estão Goldman Sachs (Asia), Merrill Lynch (Asia Pacific), Deutsche Bank (Hong Kong Branch), Huatai Securities (USA) e Tiger Brokers (NZ). Esses players serão responsáveis por auxiliar a empresa a estruturar o IPO e garantir que a oferta de ações alcance o máximo potencial de captação no mercado.