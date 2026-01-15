Moraes abre inquérito para investigar vazamento de dados de ministros do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), instaurou inquérito para investigar se o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Receita Federal quebraram de forma irregular sigilo fiscal de magistrados da Corte e familiares deles.

Movimento ocorre após notícias circularem na imprensa mostrando contrato milionário da esposa de Moraes com o Banco Master, alvo de investigação da Polícia Federal (PF) e liquidado pelo Banco Central (BC), e supostos negócios de irmãos do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no STF, com a gestora de fundos Reag Investimentos, também investigada e com liquidação decretada hoje pelo BC.

A abertura do inquérito sobre vazamentos foi noticiada pelo portal Poder360 na terça, 13, e confirmada pelo SBT News. O site pediu manifestação do Coaf, da Receita e do STF e aguarda manifestação.

Receita, que atua com vinculação ao Ministério da Fazenda, e Coaf, sob guarda-chuva da PF, foram notificados da investigação nessa quarta, 14.

Moraes, vice do STF, instaurou inquérito na função de presidente interino do Supremo. Ministro assumiu plantão da Corte em 12 de janeiro e segue no cargo até 31/1. Atividades regulares serão retomadas integralmente no início de fevereiro, com abertura oficial do Ano Judiciário 2026.