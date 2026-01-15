Preocupações de bancos com stablecoins são 'mitos infundados'

A indústria bancária dos Estados Unidos tem promovido “mitos” sobre os rendimentos de stablecoins para se proteger, e o Congresso deveria priorizar os consumidores em vez de bancos altamente lucrativos, argumenta o professor e autor de cripto Omid Malekan.

“Fico decepcionado que a legislação de estrutura de mercado pareça estar travada pela questão dos rendimentos de stablecoins. A maioria das preocupações que circulam em Washington se baseia em mitos não comprovados”, publicou Malekan, professor adjunto da Columbia Business School, no X, na segunda-feira.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Ele afirmou que a aprovação da legislação de estrutura de mercado cripto em Washington “agora parece depender parcialmente da questão de se emissores de stablecoins devem poder compartilhar sua economia com terceiros”.

O principal conflito é um “gargalo de rendimento” sobre quem pode lucrar com os juros das reservas de stablecoins.

Os lobbies bancários classificaram isso como uma “brecha” que desejam fechar. Eles temem que, se usuários puderem ganhar passivamente cerca de 5% de rendimento sem risco em stablecoins, clientes retirarão bilhões de contas bancárias de baixo rendimento em uma “fuga de depósitos”, desestabilizando bancos comunitários, explicou o tecnólogo Paul Barron no sábado.

No entanto, Malekan apresentou vários contra-argumentos às preocupações da indústria bancária.

Crescimento das stablecoins não prejudica depósitos bancários

A ideia de que o crescimento das stablecoins só pode levar à redução dos depósitos bancários é falsa, argumentou.

Na prática, as stablecoins podem até aumentar os depósitos bancários, já que a maior parte da demanda por stablecoins vem do exterior. Como os emissores precisam manter reservas em títulos do Tesouro e depósitos bancários, isso criaria mais atividade bancária no geral.

Em segundo lugar, a concorrência das stablecoins não prejudicará o crédito, apenas os lucros dos bancos, disse Malekan. Os bancos podem competir pagando taxas de juros mais altas aos depositantes. Atualmente, o rendimento médio nacional de contas de poupança é de apenas 0,62%, segundo a BankRate.

Malekan argumentou que os bancos já não são a principal fonte de crédito, respondendo por cerca de 20% do crédito nos EUA, segundo algumas estimativas. A maior parte do crédito vem de fontes não bancárias, como fundos do mercado monetário e crédito privado, que poderiam se beneficiar da adoção de stablecoins por meio de pagamentos mais baratos e taxas menores do Tesouro, afirmou.

Poupadores merecem consideração além dos tomadores de crédito

Malekan também contestou alegações de que bancos comunitários e regionais sejam particularmente vulneráveis à adoção de stablecoins.

“São os grandes ‘money center banks’ que estão mais vulneráveis”, disse o autor.

“A única razão pela qual esse mito persiste é porque ele é promovido por uma aliança nada santa de grandes bancos tentando proteger seus lucros e startups de cripto tentando vender seus serviços a bancos menores.”

Malekan disse que os poupadores merecem consideração além dos tomadores de crédito. Segundo ele, restringir emissores de stablecoins de compartilhar rendimentos protegeria os lucros dos bancos às custas dos poupadores, embora ambos desempenhem papéis importantes em uma economia saudável.

Priorizar consumidores em vez de lucros bancários

O acadêmico concluiu que o Congresso deveria priorizar a inovação e os consumidores, em vez de proteger grandes bancos altamente lucrativos.

“A maioria das preocupações levantadas pela indústria bancária sobre esse tema não é comprovada nem fundamentada. O Congresso tem feito um ótimo trabalho ao colocar o progresso americano acima de interesses corporativos até agora; não deveria parar agora.”

O advogado e candidato ao Senado John Deaton lembrou seus seguidores no X, na segunda-feira, de que senadores estão sendo pressionados pelo lobby bancário a não permitir que plataformas de terceiros como a Coinbase paguem rendimento sobre stablecoins.

“Os bancos não são seus amigos. E tampouco são políticos de carreira […] que os apoiam”, disse.

A Coinbase teria ameaçado retirar apoio ao Clarity Act caso ele restrinja recompensas em stablecoins além de requisitos de divulgação.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok