Ouro perde força após Trump reduzir tensões com o Irã

O ouro começou esta quinta-feira, 15, em queda após atingir um novo recorde na sessão anterior. O movimento ocorreu depois de declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reduziram tensões geopolíticas e comerciais.

Às 6h31 (horário de Brasília), o ouro à vista caía 0,4%, a US$ 4.602,99 por onça, segundo a Reuters. Na quarta-feira, o metal havia alcançado o recorde de US$ 4.642,72.

Os contratos futuros de ouro nos Estados Unidos, com vencimento em fevereiro, recuavam 0,6%, para US$ 4.607,60.

A prata à vista caiu 3%, para US$ 89,97 por onça, após ter atingido a máxima histórica de US$ 93,57 mais cedo.

Mercado reage a falas de Trump

O recuo dos preços veio após Trump afirmar que, por ora, pode suspender uma ação militar contra o Irã. Segundo ele, informações recebidas indicam uma redução das mortes durante a repressão a protestos no país.

Trump também disse, na quarta-feira, que decidiu não impor tarifas sobre terras raras, lítio e outros minerais críticos neste momento. Em vez disso, determinou que sua equipe busque o fornecimento desses insumos junto a parceiros comerciais internacionais.

Segundo Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do banco Saxo, o movimento afetou diretamente os metais preciosos. “(O ouro e a prata) recuaram depois que Trump sinalizou que pode adiar um ataque ao Irã e após os EUA segurarem a imposição de tarifas sobre minerais críticos”, afirmou, em comentário ao mercado.

O ouro costuma se valorizar em períodos de incerteza geopolítica e econômica, além de ambientes de juros baixos. No momento, o mercado espera que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas na reunião de 27 e 28 de janeiro.

Ainda assim, investidores já precificam pelo menos dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros americanos ao longo deste ano.