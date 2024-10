Ex-homem mais rico do mundo, Bernard Arnault perde US$ 6 bi em um dia com crise na China

Bernard Arnault, proprietário do conglomerado LVMH, teve uma redução significativa em seu patrimônio devido à crise econômica na China. Na quarta-feira, 16, Arnault perdeu aproximadamente US$ 6 bilhões (R$ 34 bilhões), em parte devido a uma retração na demanda chinesa por produtos de luxo como bolsas Louis Vuitton e peças da Dior. As informações são do Yahoo Finance.

A LVMH, conhecida por ser um termômetro para o setor de luxo, registrou uma queda de receita de 3% no terceiro trimestre, com a Ásia - excluindo o Japão - apresentando uma queda acentuada nas vendas. Essa foi a terceira queda trimestral consecutiva para a empresa, o que evidencia um cenário desafiador, principalmente em regiões estratégicas como a China e os Estados Unidos.

Importância do mercado chinês

O mercado chinês representa uma fatia crucial para a LVMH, sendo historicamente um dos principais responsáveis pelo crescimento da empresa. Nos últimos anos, a recuperação econômica pós-pandemia da China tem enfrentado obstáculos significativos, incluindo um mercado imobiliário instável e um aumento nas taxas de desemprego. Essas questões econômicas têm gerado uma retração no poder de compra dos consumidores chineses, afetando diretamente as vendas de produtos de luxo.

Essa situação levou o governo chinês a anunciar novos estímulos econômicos, mas até agora, os resultados não têm se refletido em um aumento no consumo. Para a LVMH, o impacto é claro: a desaceleração do consumo chinês adiciona incertezas em um ambiente já afetado por tensões comerciais e uma demanda irregular em outras regiões, como os Estados Unidos.

Impactos no patrimônio de Arnault

Com a queda no valor das ações, Bernard Arnault também perdeu a posição de pessoa mais rica do mundo, ocupando agora o quinto lugar na lista dos bilionários globais. Além disso, a LVMH está enfrentando um cenário de aumento de impostos na França, onde o governo planeja taxar grandes empresas para reduzir o déficit público.

O impacto na LVMH também inclui um aumento de até 800 milhões de euros, (R$ 4,9 bilhões) em impostos, em meio à pressão por "justiça fiscal" e um movimento global que exige maior contribuição de grandes fortunas. A empresa também se vê no centro de uma disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, que pode dificultar ainda mais o cenário para marcas como Hennessy, parte do portfólio de produtos da LVMH.

A crise que afeta a LVMH destaca a importância do mercado chinês e a dependência de grandes empresas do setor de luxo em relação ao desempenho econômico global. A expectativa agora se volta para o próximo evento de vendas, o Dia dos Solteiros na China, que pode fornecer um termômetro sobre o futuro do consumo de luxo na região e dar sinais sobre a recuperação econômica.