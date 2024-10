Tesla revela Cybercab e Robovan: o futuro dos robotáxis autônomos; veja fotos

Elon Musk revelou, na noite de quinta-feira, 1o, os novos modelos de veículos autônomos da Tesla em um evento restrito na Califórnia, Estados Unidos. Com foco na expansão da mobilidade sem motoristas, Musk apresentou o Cybercab, um robôtaxi compacto de dois lugares, e o Robovan, um veículo com capacidade para até 20 pessoas ou transporte de carga. A empresa espera lançar a produção do Cybercab até 2026, com preço abaixo de US$ 30 mil (cerca de R$ 168 mil).

O Cybercab chega sem volante ou pedais, enfatizando a visão da Tesla para uma direção totalmente autônoma. Com 21 protótipos já prontos, Musk pretende produzir o modelo em larga escala nos próximos anos, esperando alcançar usuários em mercados como Texas e Califórnia, onde a Tesla promete liberar seu sistema de direção autônoma supervisionada nos veículos Model 3 e Model Y já no ano que vem.

Além disso, Musk revelou o Robovan, voltado tanto para transporte de passageiros quanto de mercadorias. A empresa também promete inovação na forma de carregamento, adotando uma tecnologia de carga indutiva que permite que esses veículos sejam recarregados automaticamente, sem a necessidade de cabos.

Expansão no mercado de veículos autônomos

A Tesla, no entanto, enfrenta o desafio de conciliar o otimismo de Musk com a realidade das regulamentações e das dificuldades tecnológicas envolvidas na criação de um modelo de robôtaxi acessível e viável para o mercado. Desde 2015, Musk vem prometendo que a empresa alcançaria uma condução totalmente autônoma em poucos anos. Em 2019, ele chegou a declarar que haveria mais de um milhão de robôtaxis da Tesla nas ruas até 2020, mas essa meta ainda não foi cumprida.

Para Musk, a chave para o sucesso dos robôtaxis está na tecnologia Full Self-Driving (FSD) da Tesla. A empresa aposta que, em breve, essa tecnologia poderá operar sem supervisão humana. No entanto, a Tesla ainda vende o FSD em uma versão que exige a presença de um motorista atento, capaz de assumir o controle a qualquer momento.

O mercado aguarda com expectativa, mas também com ceticismo, os próximos passos da Tesla. O custo estimado para criar uma frota de robôtaxis é elevado, em torno de US$ 150 mil (aproximadamente R$ 840 mil) por veículo. Esses altos custos fixos, aliados às exigências de manutenção e infraestrutura de carregamento, colocam à prova a viabilidade dos novos produtos da Tesla frente ao modelo mais flexível e de baixo custo que empresas como Uber oferecem.

Planos ambiciosos e desafios regulatórios

A Tesla também terá que enfrentar desafios regulatórios para viabilizar a operação dos robôtaxis. Em discurso recente, o candidato à presidência dos EUA Donald Trump expressou preocupações quanto ao uso de veículos autônomos, destacando que pretende impedir a operação dessas tecnologias em território norte-americano.

Apesar disso, Musk continua a apostar no futuro dos veículos autônomos e acredita que a Tesla está em um caminho de crescimento, ressaltando que, para ele, investidores deveriam confiar no potencial da empresa em alcançar a autonomia completa. Durante o evento, Musk anunciou que os participantes poderiam realizar test drives nos novos modelos e também apresentou o robô humanoide Optimus, que servia bebidas ao público.

Em um mercado que se torna cada vez mais competitivo e desafiador, a Tesla busca manter sua posição de liderança com o lançamento de tecnologias inovadoras. No entanto, o caminho para tornar esses projetos rentáveis e sustentáveis ainda é longo. Nos próximos anos, a empresa precisará mostrar que é capaz de superar as dificuldades tecnológicas, atender às regulamentações e conquistar a confiança dos consumidores com uma oferta de mobilidade segura e viável.