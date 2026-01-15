Trump diz que não vai demitir Powell, apesar de investigação sobre o Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira, 14, que não pretende demitir Jerome Powell do comando do Federal Reserve (Fed), mesmo com a investigação em curso contra o presidente do banco central americano.

A declaração foi dada em entrevista à Reuters. Questionado diretamente se tentaria remover Powell do cargo, Trump respondeu: "Não tenho nenhum plano de fazer isso".

Trump disse que é “cedo demais” para decidir sobre Powell

Ao ser perguntado se a investigação aberta pelo Departamento de Justiça lhe daria base para afastar Powell, Trump afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão.

“No momento, estamos em uma espécie de compasso de espera com ele e vamos decidir o que fazer. Mas não posso entrar nisso agora. É cedo demais. Muito cedo”, disse o presidente à agência.

O mandato de Powell como chairman do Fed termina em maio. Ele, no entanto, pode permanecer no Conselho de Governadores da instituição até 2028.

Por que o Fed está sendo investigado?

A investigação criminal aberta pelo Departamento de Justiça envolve custos excedentes na reforma de dois prédios históricos do Fed em Washington, o edifício Marriner S. Eccles e outro localizado na Constitution Avenue.

As obras começaram em 2022 e têm conclusão prevista para 2027. O orçamento inicial foi ultrapassado em cerca de US$ 700 milhões, chegando a US$ 2,5 bilhões. Trump afirma que o valor seria de US$ 3,1 bilhões, cifra negada por Powell.

O Fed sustenta que o aumento de custos decorre da alta nos preços de materiais e mão de obra, além da descoberta de amianto e contaminação tóxica no solo acima do previsto.

Powell fala em pressão política

No domingo, Powell confirmou ter sido intimado pelo DoJ, em um movimento que classificou como sem precedentes.

“Ninguém, nem mesmo o presidente do Federal Reserve está acima da lei. Mas essa ação sem precedentes deve ser vista em um contexto maior, de ameaças da administração e pressões”, afirmou, em vídeo.

Segundo Powell, as investigações são uma reação à postura independente do Fed na condução da política monetária.

A abertura da investigação gerou críticas de senadores republicanos, autoridades econômicas estrangeiras, investidores e ex-integrantes do governo dos EUA, que veem risco de politização da política monetária.

Trump minimizou as críticas, inclusive de parlamentares cujo apoio será necessário para confirmar um eventual sucessor de Powell. “Não me importo”, afirmou. “Eles deveriam ser leais.”

O presidente também rejeitou o argumento de que enfraquecer a independência do Fed poderia afetar o dólar ou pressionar a inflação. “Não me importo”, repetiu.

Quem deve suceder Powell no Fed?

Na entrevista à Reuters, Trump indicou que considera dois nomes para substituir Powell: o ex-diretor do Fed Kevin Warsh e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett.

“Os dois Kevins são muito bons”, disse. Segundo o presidente, um anúncio deve ser feito “nas próximas semanas”.

Trump afirmou ainda que descartou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, para o cargo. “Porque ele quer continuar onde está”, disse.

Pressão por cortes de juros

Trump tem pressionado publicamente Powell, que ele nomeou durante seu primeiro mandato, por cortes mais rápidos na taxa básica de juros americana.

Em outro movimento recente, Trump tentou afastar a diretora do Fed Lisa Cook. A decisão é contestada judicialmente e será analisada pela Suprema Corte na próxima semana.

“Um presidente deve ter voz” sobre a política do Fed, disse Trump à Reuters. “Ganhei muito dinheiro com negócios, então acho que entendo disso melhor do que ‘Jerome Powell Atrasado’.”