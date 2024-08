Após NYSE, Nasdaq solicita aprovação para oferecer opções de bitcoin

A Nasdaq anunciou na última terça-feira, 27, que pretende obter aprovação para oferecer a negociação de opções vinculadas ao preço do bitcoin. As opções propostas do Nasdaq Bitcoin Index rastreariam o CME CF Bitcoin Real-Time Index.

As opções propostas do Nasdaq Bitcoin Index (XBTX) estão em parceria com o provedor de índice CF Benchmarks e rastreariam o CME CF Bitcoin Real-Time Index operado na bolsa Chicago Mercantile Exchange.

“Esta colaboração combina ainda mais o cenário inovador de criptomoedas com a resiliência e confiabilidade dos mercados de títulos tradicionais e marcaria um marco significativo para expandir a maturação do mercado de ativos digitais”, disse Greg Ferrari, vice-presidente e chefe de gestão de negócios de câmbio da Nasdaq ao Coindesk.

O lançamento dependerá de uma aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês). Anteriormente, a bolsa de valores de Nova York, NYSE, também solicitou uma aprovação do gênero. No entanto, nenhuma das duas bolsas já recebeu o sinal verde da autarquia.

