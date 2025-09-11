Paramount Skydance prepara proposta para comprar a Warner Bros. Discovery

A Paramount Skydance está planejando uma oferta para comprar a Warner Bros. Discovery. As informações foram divulgadas pelo Wall Street Journal nesta quinta-feira, 11.

As ações da Warner Bros 26,9% subiram nesta tarde com a notícia. A Paramount também apresentou alta, de 8,2%, nas ações.

A oferta da Paramount Skydance vai abranger toda a Warner Bros. Discovery, incluindo emissora de TV paga e seu estúdio de cinema, informaram fontes próximas da companhia ao Wall Street Journal.

No final de 2024, a Warner anunciou planos de se reestruturar em duas divisões operacionais: uma focada em negócios tradicionais de TV a cabo e outra direcionada em streaming e estúdios.

Esse possível acordo representaria uma grande transformação. O valor de mercado da Warner Bros., estimado em quase US$ 33 bilhões, é mais do que o dobro do valor da Paramount Skydance. No entanto, ainda não foi apresentada uma proposta formal.

Com essa oferta, a Paramount Skydance visa evitar uma disputa por lances pela Warner, especialmente antes da cisão planejada da empresa. Essa disputa poderia envolver gigantes da tecnologia, como Amazon e Apple, que possuem vastos recursos financeiros.

Se concretizado, o acordo uniria dois dos estúdios mais históricos de Hollywood, além de consolidar as empresas controladoras de serviços de streaming como HBO Max e Paramount+. A Warner, por exemplo, é a casa de grandes franquias como "Barbie", "DC Comics", "Harry Potter" e séries de sucesso como "The White Lotus", "Succession" e "Game of Thrones", além de emissoras de TV a cabo como CNN, TBS e TNT.

Por outro lado, a escala de uma fusão desse porte pode atrair atenção por questões antitruste e regulatórias, segundo o WSJ.

A Skydance, liderada pelo cineasta David Ellison, recentemente finalizou um acordo de fusão com a Paramount, proprietária de marcas como Nickelodeon, MTV, Comedy Central e seu estúdio de cinema. David é filho de Larry Ellison, cofundador da Oracle Corp. e a segunda pessoa mais rica do mundo.

O poder da família Ellison

Além do envolvimento na aquisição da Warner Bros. Discovery, a família Ellison também conquistou os holofotes no mundo dos negócios nesta semana com outra movimentação.

O empresário Larry Ellison, fundador da Oracle, ganhou cerca de R$ 548,43 bilhões (US$ 101 bilhões, na cotação atual) em apenas um dia, ultrapassando Elon Musk, dono da Tesla, como o homem mais rico do mundo nesta quarta-feira, 10, segundo a Bloomberg.

O aumento acontece após a Oracle divulgar resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado — e anunciar que a empresa deve continuar a crescer ainda mais.

Agora, o patrimônio líquido de Ellison é de aproximadamente US$ 393 bilhões (cerca de R$ 2,130 trilhões, na cotação atual). Musk, por sua vez, tem uma fortuna estimada em US$ 385 bilhões.

A valorização das ações da Oracle, que abriram em alta de mais de 34% nesta quarta-feira, sustentou o aumento recorde da fortuna de Ellison. A forte alta foi impulsionada por uma receita trimestral robusta, com crescimento de 12% em relação ao ano anterior, e um avanço de 28% nas vendas da nuvem, chegando a US$ 7,2 bilhões.

Quem é Larry Ellison?

Aos 81 anos, Larry Ellison é cofundador e atual presidente e CTO da Oracle, uma das principais empresas de software corporativo que vem ganhando destaque devido à sua estratégia agressiva no mercado de computação em nuvem e inteligência artificial. Esses setores têm atraído forte interesse dos investidores e impulsionado a valorização da empresa nas bolsas.

Ele firmou parcerias estratégicas com grandes nomes da inteligência artificial, incluindo Elon Musk e sua empresa xAI, além de Jensen Huang, CEO da Nvidia.

A Oracle desempenha um papel crucial ao hospedar a plataforma de nuvem da Nvidia, que utiliza suas avançadas unidades de processamento gráfico (GPUs), fundamentais para o treinamento de modelos de IA.