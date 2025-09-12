Os planos desse bilionário para desbancar Disney e Netflix e mudar o jogo em Hollywood

O bilionário David Ellison mostrou nesta semana que não pretende se contentar em apenas modernizar a Paramount para a era do streaming.

Segundo o Wall Street Journal, o empresário prepara uma oferta pela rival Warner Bros. Discovery, movimento que reforça sua ambição de disputar espaço com Netflix e Disney no topo de Hollywood.

O acordo que fundiu sua produtora Skydance com a Paramount foi fechado há pouco mais de um mês. Desde então, Ellison já anunciou um contrato de US$ 7,7 bilhões com o UFC e agora parte para uma possível aquisição que poderia redesenhar o mapa do entretenimento global.

Apoio familiar

Ellison conta com o respaldo do pai, Larry Ellison, fundador da Oracle, que nesta semana chegou a ultrapassar Elon Musk como o homem mais rico do mundo.

Com a aquisição da Warner, Ellison somaria ao portfólio da Paramount uma extensa biblioteca de franquias cinematográficas, canais de TV a cabo e direitos esportivos.

“Não há dúvida de que a combinação resultaria no catálogo mais robusto de propriedades de franquia em Hollywood”, disse Brandon Katz, da consultoria Greenlight Analytics, ao Business Insider.

Streaming ainda longe do topo

Apesar do apetite por aquisições, o caminho até rivalizar com Netflix e Disney é longo. Dados da Nielsen mostram que, em julho, a soma de Paramount+ e HBO Max colocaria o grupo apenas na quinta posição em tempo de consumo em TVs conectadas nos EUA, atrás de YouTube, Netflix, Disney+ com Hulu e Amazon Prime Video.

Analistas também alertam que integrar as plataformas exigiria uma dispendiosa reestruturação tecnológica, sem garantia de aumento de assinantes ou redução de cancelamentos.

Mesmo assim, o mercado financeiro reagiu com entusiasmo. As ações da Warner Bros. Discovery chegaram a subir 37% na quinta-feira, 11, enquanto os papéis da Paramount avançaram mais de 10%. Os investidores veem sinergias e potenciais cortes de custos.

Para os agentes de Hollywood, uma fusão significaria menos concorrência na hora de vender projetos, mas também um comprador com maior poder de investimento. “É um estúdio a menos aprovando projetos, mas com muito mais dinheiro para gastar”, disse uma fonte próxima às empresas.

Na quarta-feira, em conferência do Goldman Sachs, o CEO da Warner, David Zaslav, afirmou que o mercado de streaming tende a se concentrar em poucos players globais. “Hoje só existem cinco: Amazon, Netflix, Disney, nós e YouTube”, disse. Se depender de Ellison, a Paramount vai entrar nessa lista rapidamente.