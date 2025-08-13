Juntos, os 10 mais ricos do mundo têm fortuna de US$ 2,2 trilhões — 20 vezes o PIB da Venezuela

O que você faria com uma fortuna bilionária na conta bancária? Dados recentes do Índice Bloomberg revelam que os dez homens mais ricos do mundo somam cerca de US$ 2,2 trilhões, o equivalente a 20,3 vezes o Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela.

Entre esses bilionários, a grande maioria está conectada ao setor de tecnologia, com figuras como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Contudo, há uma exceção de peso: Bernard Arnault, da França, que acumula US$ 152 bilhões com o império Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). O conglomerado francês é especializado em artigos de luxo, e considerado o maior do mundo no setor.

Enquanto isso, o PIB da Venezuela para 2025 apresenta um cenário de recuperação, mas com desafios persistentes. O orçamento aprovado para o país em 2025 gira em torno de US$ 22,6 bilhões, o que, apesar de mostrar uma melhora em relação aos anos anteriores, ainda está muito distante das fortunas dos dez mais ricos.

A economia venezuelana continua em um processo de estabilização, com crescimento projetado de cerca de 2% para o ano, mas com grande volatilidade, de acordo com projeções do Trading Economics. Em 2024, o PIB firmou em US$ 108,5 bilhões, enquanto em 2023 e 2022 estava em US$ 97,12 bilhões e US$ 92,10 bilhões, respectivamente, segundo o International Monetary Fund (FMI).

Confira a fortuna dos dez homens mais ricos do mundo