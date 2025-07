Nvidia pode se tornar empresa mais valiosa da história em breve

A Nvidia (NVDA) está a caminho de se tornar a empresa mais valiosa da história. Na manhã de quinta-feira, 3 de julho, a fabricante de chips para inteligência artificial viu sua capitalização de mercado atingir US$ 3,92 trilhões, ultrapassando o valor de fechamento recorde da Apple, que havia sido de US$ 3,915 trilhões em 26 de dezembro de 2024. As ações da Nvidia subiram 2,2%, atingindo US$ 160,6, e a empresa agora está próxima de assumir o topo do ranking global de valor de mercado.

A Nvidia, líder no design de chips avançados para IA, tem visto uma crescente demanda por seus produtos devido aos avanços na formação de modelos de inteligência artificial de grande escala. A alta nas ações da companhia reflete a otimista perspectiva do mercado sobre o futuro da IA, com grandes empresas como Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet e Tesla impulsionando a demanda por seus processadores de alto desempenho.

O crescimento vertiginoso da Nvidia

Em apenas quatro anos, o valor de mercado da Nvidia disparou, passando de US$ 500 bilhões em 2021 para os atuais US$ 3,92 trilhões. A companhia agora tem um valor superior à soma dos mercados de ações do Canadá e do México, segundo dados da LSEG. Ela também supera o valor total das empresas listadas no Reino Unido.

Essa valorização vem acompanhada de uma média de 32 vezes os lucros esperados pelos analistas nos próximos 12 meses, abaixo da média de 41 vezes nos últimos cinco anos, o que reflete uma avaliação de preço relativamente modesta, considerando os crescentes ganhos da Nvidia. A empresa tem superado as estimativas de lucro, o que explica, em parte, a alta impressionante das suas ações.

A recuperação de mais de 68% nas ações da Nvidia desde o fechamento mais baixo registrado em 4 de abril, quando o mercado estava impactado pelas tarifas globais de Donald Trump, também é um reflexo da expectativa de que o governo dos EUA finalize acordos comerciais para suavizar as tarifas, segundo a Reuters. A recuperação foi impulsionada pela confiança dos investidores de que o mercado se ajustaria e se estabilizaria, impulsionando os preços das ações, incluindo a da Nvidia.

A corrida para dominar o mercado de IA tem se intensificado, com empresas como Microsoft (US$ 3,7 trilhões), Apple (US$ 3,19 trilhões) e outras buscando expandir suas operações em centros de dados para IA. Isso tem gerado uma demanda insaciável por chips de alta performance como os desenvolvidos pela Nvidia.

Com um mercado em constante crescimento para IA e computação em nuvem, a Nvidia continua a se beneficiar da posição de liderança que consolidou, não apenas em IA corporativa, mas também no uso de IA em consumo, sistemas autônomos e robótica.