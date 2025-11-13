Paramount, Comcast e Netflix preparam propostas mais agressivas à Warner

A Paramount Skydance e a Comcast estão elaborando novas propostas para adquirir a Warner Bros. Discovery, enquanto a Netflix se prepara para apresentar ofertas agressivas.

O prazo para envio das primeiras propostas não vinculativas é até 20 de novembro. A Warner Discovery está conduzindo um leilão com a expectativa de finalizar o processo até o final deste ano, segundo informações do Wall Street Journal.

A Paramount Skydance confirmou seu interesse em participar do leilão formal e segue com o plano de adquirir a Warner Discovery integralmente. A companhia, comandada por David Ellison, já havia feito diversas ofertas não solicitadas para a compra da Warner Discovery, que então decidiu colocar a empresa à venda.

A Comcast e a Netflix demonstraram maior interesse pelos estúdios de cinema e televisão da Warner Bros., além do serviço de streaming HBO Max, mas não estão interessadas em outros ativos como os canais a cabo do grupo, como CNN, TNT e Discovery Channel.

Corrida contra o tempo

Por sua vez, a Warner Discovery segue com os planos de dividir seus ativos em duas partes: uma dedicada aos seus estúdios e serviços de streaming, e outra para seus canais a cabo.

A Paramount e a Comcast acreditam que uma maior escala ajudaria a competir com gigantes da tecnologia, como Netflix e Amazon, que operam serviços globais de streaming, segundo informações do WSJ. Embora ambas empresas já tenham uma forte presença no setor de entretenimento, seus esforços no mercado de streaming ainda ficam atrás dos concorrentes.

Para a Netflix, o acervo da Warner Discovery representaria uma expansão considerável de seu catálogo de conteúdo.

Propostas

Ofertas anteriores feiras pela Paramount foram rejeitadas pela Warner. Recentemente adquirida pela Skydance Media de David Ellison, o estúdio está comprometido, agora, em fazer uma proposta em dinheiro para adquirir a Warner Discovery, segundo o WSJ.

A proposta da Paramount tem o apoio da família Ellison, incluindo o bilionário Larry Ellison, cofundador da Oracle, e da empresa de private equity RedBird Capital Partners, acionista da Paramount.

A última oferta feita pela Paramount foi de US$ 23,50 por ação, oferecendo um prêmio de quase 90% sobre o valor das ações antes de o Wall Street Journal divulgar os planos da Paramount de fazer a oferta.

A Comcast, dona da NBCUniversal, viu suas ações caírem nos últimos cinco anos, o que, segundo alguns analistas, poderia dificultar o financiamento de uma oferta competitiva pela Warner Discovery. No entanto, segundo a reportagem do WSJ, a empresa teve um lucro de US$ 38 bilhões no ano passado, excluindo itens extraordinários, com uma situação financeira é estável.

Com um valor de mercado de quase US$ 490 bilhões e um aumentos de 30% nas suas ações este ano, a Netflix possui recursos financeiros robustos.

A Paramount indicou que manteria o estúdio da Warner Bros. operando e com planos de lançar mais de uma dúzia de filmes nos cinemas. Ao mesmo tempo, a empresa de David Ellison continuaria a manter seu estúdio de cinema como uma unidade criativa separada. A fusão entre Paramount e Warner Discovery, se concretizada, teria como meta o lançamento de cerca de 30 filmes por ano.

Além disso, a Paramount acredita que enfrentaria menos obstáculos regulatórios na aprovação de uma junção com a Warner Discovery, comparada aos seus concorrentes, de acordo com a reportagem do WSJ.

Possíveis barreiras para uma fusão

Por outro lado, uma fusão entre Netflix e Warner Discovery poderia instigar uma investigação por parte do Departamento de Justiça, afirmou Blair Levin, consultor de políticas da New Street Research e ex-funcionário da Comissão Federal de Comunicações (FCC), ao WSJ. Ele explicou que, devido ao envolvimento de Reed Hastings, presidente e cofundador da Netflix, no apoio a Kamala Harris (do Partido Democrata) nas eleições presidenciais de 2024, o Departamento de Justiça poderia considerar a oportunidade de Donald Trump, presidente dos EUA, interferir nas negociações e inviabilizar o acordo.

A Comcast, proprietária da NBC News e do canal MS NOW (conhecido por sua linha editorial progressista), também tem enfrentado críticas públicas por parte de Donald Trump e seus aliados, o que gerou dúvidas em Wall Street sobre a viabilidade da aprovação do acordo.

No entanto, na teleconferência de resultados da semana passada, Mike Cavanagh, co-CEO da Comcast, minimizou os obstáculos regulatórios em Washington, sugerindo que, ao contrário do que alguns acreditam, a empresa tem opções viáveis para superar esses desafios.

A Comcast está atualmente desmembrando o MS NOW e outros ativos de TV a cabo em uma nova empresa chamada Versant. Brian Roberts, CEO da Comcast, não ocupará nenhum cargo executivo ou parte do conselho da Versant, mas será proprietário de um terço das ações com direito a voto. Recentemente, a Comcast também fez uma contribuição para a reforma da Ala Leste da Casa Branca, iniciativa promovida por Trump.