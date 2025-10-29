Paramount demitirá até 2.000 funcionários em plano de reestruturação

A Paramount Skydance iniciará nesta quarta-feira, 29 de outubro, um grande processo de cortes, com a eliminação de quase 1.000 postos de trabalho. A meta é demitir até 2000 funcionários na próxima rodada de cortes. Esses cortes fazem parte de um esforço de reestruturação pós-fusão, que ocorreu recentemente, informou uma fonte anônima à CNBC.

David Ellison, CEO da Paramount, comunicou aos funcionários que, quando a nova Paramount foi lançada em agosto, já havia sido deixado claro que o fortalecimento da empresa exigiria mudanças significativas, incluindo uma reestruturação organizacional.

O empresário destacou que, como parte desse processo, seria necessário reduzir o tamanho da força de trabalho, reconhecendo que essas ações afetam o que a empresa considera seu "ativo mais importante": seus funcionários.

Como os cortes vão impactar a operação da Paramount?

A fusão entre a Paramount e a Skydance foi concluída em agosto, após a aprovação regulatória da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Após a conclusão da fusão, Ellison e a liderança da Paramount anunciaram os cortes de vagas.

Em um memorando enviado na quarta-feira, Ellison explicou que os cortes visam eliminar "redundâncias em toda a organização" e eliminar funções que não estão mais alinhadas com as novas prioridades da empresa. "Essas medidas são necessárias para posicionar a Paramount para o sucesso a longo prazo", afirmou ele.

Os cortes afetarão diversas áreas da empresa, incluindo a CBS News, o portfólio de canais de TV por assinatura e o estúdio de cinema. Sob a liderança de Ellison, a Paramount implementou uma série de mudanças e fechou acordos significativos, como um contrato de direitos de mídia de 7 anos no valor de US$ 7,7 bilhões com o UFC, e a aquisição da publicação online The Free Press. A empresa também fez diversas tentativas de aquisição da Warner Bros. Discovery recentemente.

Apesar de ser a primeira rodada de demissões pós-fusão, a Paramount já havia realizado cortes significativos antes da conclusão do negócio. Em 2024, a antiga gestão da companhia anunciou que reduziria 15% da sua força de trabalho nos Estados Unidos, e, em junho, a empresa cortou 3,5% de seu quadro de funcionários, o que resultou na demissão de algumas centenas de pessoas.

Esses cortes refletem uma tendência mais ampla no setor de mídia, onde empresas têm enfrentado dificuldades devido ao declínio dos pacotes de TV por assinatura e aos desafios econômicos globais que impactaram negativamente a receita publicitária.