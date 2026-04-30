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OpenAI e Anthropic impulsionam lucro bilionário das big techs

Tanto Microsoft quanto Amazon reportaram resultados bilionários diretamente ligados às participações nessas empresas

Investimentos em IA: avanço dessas empresas também tem reforçado a demanda por serviços das próprias big techs (Dado Ruvic/Reuters)

Investimentos em IA: avanço dessas empresas também tem reforçado a demanda por serviços das próprias big techs (Dado Ruvic/Reuters)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14h39.

Os balanços divulgados pelas grandes empresas de tecnologia nesta semana trouxeram um sinal concreto que o mercado vinha cobrando há meses: evidências de retorno financeiro dos pesados investimentos em inteligência artificial (IA). E, nesse ponto, duas companhias têm papel central, a OpenAI e a Anthropic.

No primeiro trimestre de 2026, tanto Microsoft quanto Amazon reportaram resultados bilionários diretamente ligados às participações nessas empresas, evidenciando o peso crescente dessas apostas dentro das big techs.

No caso da Amazon, o lucro líquido de US$ 30,3 bilhões, que representou uma alta de 77% em relação ao ano anterior, foi impulsionado por um ganho não recorrente de US$ 16,8 bilhões relacionado à sua participação na Anthropic.

Sem esse efeito, o lucro teria sido de cerca de US$ 17,5 bilhões, praticamente estável na comparação anual. Ou seja, mais da metade do resultado reportado no trimestre teve origem direta no investimento na empresa de IA.

Já a Microsoft também se beneficiou da sua exposição à OpenAI. A companhia registrou lucro líquido de US$ 31,8 bilhões no trimestre, com alta de 23%, incluindo efeitos não recorrentes e o retorno do investimento na desenvolvedora do ChatGPT.

Embora a empresa não detalhe o valor exato desse impacto, ela destaca que o crescimento foi impulsionado pela nuvem e pelos serviços de inteligência artificial, áreas integradas à OpenAI.

Os números ajudam a dimensionar o tamanho dessas participações. Não se trata apenas de apostas estratégicas de longo prazo, mas de ativos que já geram impacto relevante, e imediato, nos resultados financeiros.

Gastos com IA atingem um recorde

Esse movimento ocorre em meio a um ciclo histórico de investimentos em IA. Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta somaram mais de US$ 130 bilhões em despesas de capital apenas no primeiro trimestre, majoritariamente direcionadas à construção de data centers e infraestrutura para suportar modelos de inteligência artificial.

A expectativa é de que esse valor chegue a cerca de US$ 700 bilhões ao longo de 2026.

Durante boa parte do último ano, esse nível de investimento gerou dúvidas em S&P 500 e no mercado em geral sobre a capacidade de retorno, especialmente diante do alto custo de infraestrutura e da incerteza sobre monetização. Os resultados mais recentes, no entanto, começam a mudar essa percepção.

Parte dessa inflexão vem do próprio desempenho das companhias. A Anthropic, por exemplo, tem apresentado crescimento acelerado de receita, impulsionado por produtos como o Claude Code. Neste mês, a empresa anunciou que suas vendas em março equivaleram a US$ 30 bilhões por ano, um aumento em relação aos US$ 9 bilhões registrados no final de 2025.

Enquanto a OpenAI segue ampliando sua presença em aplicações corporativas e serviços em nuvem via Microsoft.

A empresa de inteligência artificial, fundada há cinco anos por ex-executivos da OpenAI, também está em negociações com investidores para captar recursos com uma avaliação de US$ 900 bilhões, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto à CNBC.

O avanço dessas empresas também tem reforçado a demanda por serviços das próprias big techs. Tanto OpenAI quanto Anthropic se comprometeram a investir volumes massivos em poder computacional fornecido justamente por Microsoft, Amazon e Google, criando um ciclo no qual investimento e receita se retroalimentam.

"As expectativas estão ficando cada vez maiores", disse Arjun Bhatia, que cobre empresas de tecnologia para o banco de investimentos William Blair, em entrevista ao The New York Times.

Na semana passada, o Google e a Amazon anunciaram planos para investir até US$ 65 bilhões combinados na Anthropic, e fornecerão à empresa pelo menos 10 gigawatts de poder computacional, o que é suficiente para abastecer mais de quatro milhões de residências.

Há ainda expectativas altas sobre os resultados das big techs neste trimestre. A margem de lucro líquido consolidada do primeiro trimestre, uma combinação de resultados e estimativas, de 13,4%, se confirmada, seria a maior já registrada desde que a FactSet começou a monitorar esse indicador, observou recentemente John Butters, da organização.

Ainda assim, permanecem dúvidas. Analistas apontam riscos na dependência crescente dessas companhias e questionam quanto do investimento em IA se converterá, de fato, em crescimento estrutural de receita, e não apenas ganhos pontuais ou efeitos contábeis.

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