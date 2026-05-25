Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo e horário

O sorteio que vai definir os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil acontece nesta terça-feira (26), às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A transmissão do evento será feita pelo canal CBF TV, no YouTube.

Os 16 clubes classificados para esta fase são: Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Juventude, Santos, Mirassol, Palmeiras, Remo, Atlético-MG, Chapecoense, Grêmio, Athletico-PR, Corinthians, Fortaleza e Vitória.

Nesta etapa, todos os times estarão no mesmo pote, o que significa que não há restrições de confronto. Após a definição dos duelos, será realizado outro sorteio para determinar os mandos de campo.

As partidas de ida das oitavas de final estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os jogos de volta acontecerão nos dias 5 e 6 de agosto.

Sorteio das oitavas da Copa do Brasil

Data: 26/05/2026 (terça-feira)

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Sede da CBF, Rio de Janeiro

Onde assistir ao sorteio

YouTube: CBF TV

Datas-base das oitavas de final

Jogos de ida: 1 e 2 de agosto de 2026

Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026

Em clima de Copa, Sadia se une à CBF e lança promoção com prêmios de até R$ 100 mil para torcedores

A Sadia lançou a promoção “Sua Torcida Pede Sadia”, iniciativa criada para marcar a parceria da marca com a CBF e ampliar ações ligadas às seleções brasileiras de futebol. A campanha terá abrangência nacional e distribuirá prêmios instantâneos, além de sorteios em dinheiro, entre consumidores que comprarem produtos da marca.

A ação acontece entre os dias 26 de maio e 20 de julho de 2026. Para participar, o consumidor precisa comprar R$ 40 em produtos participantes da Sadia e cadastrar o cupom fiscal no site da promoção. A cada cadastro, os participantes concorrem a itens licenciados da CBF, como camisetas, bolas, jaquetas, bonés e bolsas.

Os consumidores também recebem números da sorte para disputar sorteios semanais de R$ 10 mil e um prêmio final de R$ 100 mil. O cadastro pode ser realizado pelo endereço torcida.sadiamaispremios.com.br até 24 de julho de 2026.

A campanha é válida em lojas de todo o Brasil que comercializam produtos Sadia e emitam cupom fiscal. A empresa informou que os comprovantes precisam ser guardados para validação em caso de premiação. Participam da promoção todos os produtos da marca, com exceção dos itens vendidos a granel.