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Economia digital da China cresce e supera 10% do PIB em 2025

Capacidade de financiamento, mecanismos de segurança e governança digital continuam em expansão

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 7, 2022 - Visitors experience the Metaverse through a VR device at the Meta booth at the 5th China International Import Expo in Shanghai, China, November 7, 2022. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 7, 2022 - Visitors experience the Metaverse through a VR device at the Meta booth at the 5th China International Import Expo in Shanghai, China, November 7, 2022. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16h51.

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A economia digital da China ultrapassou 10,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, impulsionada pela expansão da infraestrutura tecnológica, pelo avanço da inteligência artificial e pela ampliação dos serviços públicos digitais. Os dados constam no Relatório sobre o Desenvolvimento da China Digital (2025), divulgado durante a 9ª Cúpula de Construção da China Digital.

O relatório indica que o país ampliou suas bases no campo digital ao estruturar novos sistemas institucionais, incorporar tecnologias emergentes e expandir o uso de dados em diferentes setores. Ao mesmo tempo, a formação de profissionais qualificados e a construção de infraestrutura voltada à inteligência artificial avançaram em escala nacional.

O projeto Leste-Oeste de Dados e Computação entrou em operação, enquanto a rede integrada de capacidade computacional segue em expansão. Com isso, a China passou a concentrar cerca de 60% das patentes globais de inteligência artificial. As aplicações também evoluíram para modelos baseados em agentes, o que elevou o consumo de tokens.

O documento também registra a ampliação do uso de tecnologias digitais em áreas como serviços governamentais, cultura e inclusão social. O programa “Resolver eficientemente um assunto de uma só vez” ampliou sua cobertura, ao passo que grandes modelos de inteligência artificial avançaram na oferta de serviços públicos.

A plataforma nacional inteligente ultrapassou 178 milhões de usuários e alcançou mais de 200 países e regiões. Já os serviços médicos online somaram 411 milhões de usuários, o equivalente a 36,5% dos internautas do país.

De acordo com Yu Ying, a capacidade de financiamento, os mecanismos de segurança e a governança digital continuam em expansão, acompanhados pelo avanço da cooperação internacional.

O Fundo Nacional de Orientação para Capital de Risco foi lançado em 2025 para apoiar o setor. No mesmo período, o investimento em ativos fixos de serviços de alta tecnologia cresceu 3,5% em relação ao ano anterior, enquanto o setor de serviços de informação registrou alta de 28,4%.

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