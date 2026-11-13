Nubank recebe aval do BC para ter licença bancária e conclui compra do Banco Porto Real

O Nubank obteve autorização do Banco Central para concluir a aquisição do Banco Porto Real de Investimentos S.A., anunciada em julho, e passará a operar também com uma licença bancária no Brasil. A medida representa mais um passo na expansão institucional da fintech.

Com a aprovação regulatória, a operação deve ser concluída nos próximos dias. A licença permitirá ao Nubank atender às exigências da Resolução Conjunta nº 17, editada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabelece regras para o uso da denominação "banco" por instituições financeiras.

A nova autorização se somará às três licenças com as quais o grupo já atua no mercado: Instituição de Pagamento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeira) e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM). Segundo a empresa, a inclusão da licença bancária no conglomerado prudencial da Nu Pagamentos não exigirá reforço adicional de capital ou liquidez.

"Em treze anos, chegamos a mais de 120 milhões de clientes no país, e é essa relação com os brasileiros que sustenta nossa expansão. A licença bancária dá sequência a esse caminho e reforça o compromisso que temos com quem está ao nosso lado e com o sistema financeiro nacional", afirmou Livia Chanes, CEO do Nubank para Brasil e América Latina.

Brasil concentra investimentos

O Brasil segue como principal mercado da companhia. Para este ano, o Nubank anunciou R$ 45 bilhões em investimentos no país, valor que representa quase o dobro do montante divulgado dois anos atrás.

Em março, a instituição também se filiou à Federação Brasileira de Bancos (Febraban), movimento que ocorreu poucos meses após a empresa se tornar a maior instituição financeira privada do país em número de clientes.

Expansão e inclusão financeira

Segundo levantamento da própria companhia, cerca de 31,5 milhões de brasileiros passaram a ter acesso a conta bancária, crédito e produtos de poupança por meio do Nubank. O número equivale a aproximadamente um em cada cinco adultos no país.

O banco também afirma que seus clientes acumularam uma economia de R$ 134,7 bilhões desde 2025, resultado da isenção de tarifas e anuidades cobradas por instituições financeiras tradicionais.