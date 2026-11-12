Nubank bate recorde de lucro com 143 milhões de clientes, mas 'calote' também sobe

O Nubank fechou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de US$ 1,09 bilhão, o maior da sua história e o segundo trimestre seguido acima da marca de US$ 1 bilhão, que o banco havia superado pela primeira vez no balanço do segundo trimestre. O resultado, divulgado nesta quinta-feira, 12, representa alta de 31% sobre o mesmo período de 2025, quando o lucro foi de US$ 783 milhões.

O crescimento é calculado em base de câmbio neutro, métrica usada pelo banco para tirar da conta o efeito da oscilação do dólar frente ao real e aos pesos mexicano e colombiano. Sem esse ajuste, olhando apenas os valores em dólar, a alta do lucro foi de 39%.

A rentabilidade também se manteve em nível elevado. O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido, que mostra quanto o banco lucra em relação ao capital dos acionistas) ficou em 32%, ante 31% um ano antes.

"Entregamos um lucro trimestral recorde de US$ 1,1 bilhão enquanto seguimos crescendo em nossos principais mercados e damos os primeiros passos além da América Latina", afirmou David Vélez, fundador e CEO do Nubank, no comunicado de resultados.

Receita de US$ 6,3 bilhões

A receita total chegou a US$ 6,3 bilhões, recorde e alta de 37% em um ano. O lucro bruto, que é o que sobra da receita depois dos custos diretos da operação, como captação e perdas com crédito, subiu 35%, para US$ 2,6 bilhões.

As três fontes de receita do banco cresceram.

A de crédito, que vem dos juros cobrados no cartão e nos empréstimos, somou US$ 3,8 bilhões, ante US$ 2,5 bilhões um ano antes.

As tarifas renderam US$ 913 milhões, contra US$ 603 milhões.

Já o float, nome dado ao rendimento que o banco obtém aplicando o dinheiro que os clientes deixam na conta, gerou US$ 1,55 bilhão, ante US$ 1,23 bilhão.

143 milhões de clientes

O Nubank ganhou 3,7 milhões de clientes entre julho e setembro e chegou a 143 milhões no total, 12% a mais que um ano antes. São quase 120 milhões no Brasil, 16,6 milhões no México e 6,1 milhões na Colômbia.

No Brasil, o banco já atende 65% da população adulta. A taxa de atividade, que mede a fatia de clientes que efetivamente usam a conta todo mês, subiu pelo sétimo trimestre consecutivo no país e bateu o recorde de 86,3%. No consolidado, ficou em 83,6%.

Cada cliente ativo também está rendendo mais. A receita média mensal por cliente ativo, indicador que o mercado chama de ARPAC, foi de US$ 17,7, alta de 21% em um ano. O custo para atender cada um desses clientes, de US$ 1,1 por mês, subiu bem menos, 10%.

Entre as novidades no Brasil, o Croma, nova categoria de serviços lançada no fim de julho para clientes de renda intermediária, se aproxima de 1 milhão de usuários. O relançado programa de fidelidade NuCoin soma 6,7 milhões de adesões.

Carteira de crédito cresce 33%

A carteira de crédito, que reúne cartão e empréstimos, somou US$ 41,6 bilhões, alta de 33% em um ano. O cartão de crédito segue como o maior pedaço, com US$ 27,2 bilhões (alta de 32%). Os empréstimos sem garantia cresceram 39%, para US$ 11 bilhões, e os com garantia, como o consignado, avançaram 23%, para US$ 3,4 bilhões.

A concessão de empréstimos com garantia bateu recorde no trimestre. O avanço do consignado para servidores públicos e trabalhadores do setor privado mais do que compensou a queda nas operações lastreadas no FGTS.

No Brasil, o banco também concedeu o volume recorde de R$ 22,1 bilhões em empréstimos pessoais sem garantia, alta de 28% em um ano.

Inadimplência sobe

O lado menos favorável do balanço está na inadimplência. A fatia da carteira com atrasos acima de 90 dias, indicador que o mercado chama de NPL 90+, subiu para 7,3%, ante 6,7% no terceiro trimestre de 2025. A inadimplência de curto prazo, com atrasos entre 15 e 90 dias e considerada um termômetro do que vem pela frente, passou de 4,3% para 4,9%.

O custo de crédito, que reúne as provisões feitas para cobrir possíveis calotes, somou US$ 1,79 bilhão, alta de 73% em dólares na comparação com um ano antes, ritmo mais forte que o da carteira.

O Nubank atribui parte da alta da inadimplência ao aumento do peso dos produtos que rendem juros, como parcelamentos e empréstimos, que já representam 61% da carteira total. Quando medida apenas sobre essa parcela, a inadimplência de 15 a 90 dias recuou de 8,2% para 8,0% em relação ao segundo trimestre.

O banco também tem colchão para absorver perdas. O índice de cobertura ficou em 234%, o que significa que as provisões equivalem a mais de duas vezes o saldo de dívidas com atraso acima de 90 dias.

Margem ajustada ao risco melhora

A receita líquida de juros, diferença entre o que o banco ganha com crédito e aplicações e o que paga para captar recursos, foi de US$ 3,9 bilhões. A margem financeira (NIM), que mede esse ganho em relação aos ativos que rendem juros, ficou em 22,5%.

O número que os analistas mais acompanham, no entanto, é a margem ajustada ao risco, que desconta o custo com calotes. Ela ficou em 12,1%, ante 10,8% um ano antes. Excluindo efeitos não recorrentes, chegou a 12,7%.

Captação mais barata e despesas sob controle

Os depósitos cresceram 19% em um ano, para US$ 47,5 bilhões, sendo US$ 38,6 bilhões no Brasil, US$ 5,3 bilhões no México e US$ 3,5 bilhões na Colômbia.

O banco paga, em média, o equivalente a 87% da taxa interbancária de cada país (o CDI, no caso brasileiro) para remunerar esse dinheiro, ante 89% um ano antes. Captar mais barato ajuda a engordar a margem.

O índice de eficiência, que mostra quanto das receitas é consumido pelas despesas operacionais (quanto menor, melhor), caiu para 19,3%, de 20,3% no terceiro trimestre de 2025. Segundo o banco, a melhora teve ajuda de gastos menores com pessoal e de algumas despesas que ficaram para o quarto trimestre.

Com esse desempenho, o Nubank revisou sua projeção e agora espera fechar 2026 com índice de eficiência entre 19% e 19,5%, abaixo da estimativa anterior, de cerca de 20%.

México, Colômbia e Estados Unidos

No México, o trimestre foi o primeiro do Nubank operando como banco. A operação ganhou 870 mil clientes no período e chegou a 16,6 milhões, alta de 27% em um ano e o equivalente a 17% da população adulta do país. A licença bancária multiplicou por 16 a cobertura do seguro de depósitos, para cerca de US$ 195 mil por cliente, e permitiu oferecer contas-salário.

Na Colômbia, a base de clientes cresceu 62%, para 6,1 milhões. Com 3 milhões de usuários de cartão, o Nubank se tornou o maior emissor de cartões de crédito do país em número de clientes, e a carteira de crédito local avançou 80% em um ano.

O trimestre também marcou a estreia fora da América Latina. O Nubank lançou o Nu US em 10 de setembro, com conta que rende 3,5% ao ano, transferências gratuitas para Brasil, México e Colômbia e cartão sem anuidade com 1,5% de cashback. Segundo o banco, a operação já tem clientes nos 50 estados americanos.

O Nu Global, conta multimoeda baseada em stablecoins (criptomoedas atreladas a moedas tradicionais, como o dólar), entrou no ar em 15 de outubro e já atende clientes em 37 países.

O banco reafirmou que o impacto combinado das duas iniciativas sobre o índice de eficiência ficará limitado a até 1 ponto percentual em 2026 e em 2027.

Recompra de ações

As demonstrações financeiras mostram ainda que o Nubank já usou metade do programa de recompra de até US$ 1 bilhão em ações aprovado em junho. Até 30 de setembro, foram recompradas 40,7 milhões de ações, por US$ 500,4 milhões.