Netflix aumenta venda de anúncios e ação atinge valor histórico

As ações da Netflix atingiram uma alta histórica na terça-feira de manhã após a gigante do streaming relatar que sua incursão na publicidade continua sendo um grande sucesso.

Os papéis atingiram uma alta histórica de US$ 711,33 antes de cair para US$ 697 à tarde. A alta histórica anterior da empresa foi de US$ 700,99 em 2021.

O recorde veio depois da Netflix anunciar que conseguiu aumentar a venda de anúncios em 150% desde 2023. Este foi o segundo ano da companhia participando dessas negociações - acordos feitos antes do próximo ano de transmissão, de acordo com o Quartz.

"Nossos anunciantes continuam animados com o público altamente engajado e a variedade e qualidade de nossa programação", disse a Netflix em um comunicado à imprensa.

A empresa também fechou acordos para próximos programas ao vivo, incluindo WWE Raw e alguns jogos da NFL que serão transmitidos no dia de Natal.

Plano com anúncios

A Netflix lançou seu plano com propaganda pela primeira vez em 2022. O número de usuários mensais ativos do plano disparou 700% — de 5 milhões para 40 milhões — entre 2023 e 2024, disse a gigante do streaming em maio

Em julho, a empresa falou que esses planos representavam 45% de todas as novas assinaturas em mercados onde o plano está disponível.

Na época, a Netflix divulgou que fechou mais de 60 campanhas — propaganda que aparece quando um programa é pausado — com grandes marcas como Coca-Cola, Ford, L'Oréal e McDonald's. A Netflix também começará a testar neste ano uma plataforma de tecnologia de anúncios no Canadá antes de lançá-la em 2025.