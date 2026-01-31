Invest

Mega-Sena: resultado do concurso 2.967; prêmio é de R$ 115 milhões

Sorteio do concurso 2.967 foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook da Loterias Caixa

Mega-sena: veja os números sorteados (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 21h03.

A Caixa realizou neste sábado, 31, o sorteio das seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena. O sorteio foi feito o Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. 

O anúncio dos números foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 114.724.174,35 milhões.

Veja os números sorteados

56 - 06 - 01 - 38 - 60 - 47

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

