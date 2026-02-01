Papa expressa 'grande preocupação' com tensões entre Cuba e EUA

Papa expressa 'grande inquietação' com aumento das tensões entre Cuba e EUA (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)
Redação Exame
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 11h42.
O papa Leão XIV manifestou neste domingo, 1º, "grande inquietação" com o "aumento das tensões entre Cuba e Estados Unidos, dois países vizinhos".
Em sintonia com os bispos cubanos, o primeiro papa americano da história pede, no Vaticano, que "todos os líderes promovam um diálogo sincero e eficaz, com o objetivo de evitar a violência e qualquer ação que possa aumentar o sofrimento do querido povo cubano".
A fala ocorre em meio ao aumento de ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba, intensificadas após a operação realizada no início de janeiro em Caracas que resultou na captura do então presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado de Havana e principal fornecedor de energia do país.Trump diz que Cuba buscará 'acordo' com EUA e voltará a ser 'livre'
Leão XIV também afirma esperar que os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, que começam na próxima sexta-feira, 6, sirvam como uma oportunidade para "gestos concretos de distensão e diálogo".
"Os grandes eventos esportivos constituem uma forte mensagem de fraternidade e reavivam a esperança de um mundo em paz", disse o pontífice, ao abordar o espírito de "trégua olímpica".
Segundo o papa, trata-se de um "costume muito antigo que acompanha o desenvolvimento dos Jogos", que acontecem de 6 a 22 de fevereiro, seguidos pelos Jogos Paralímpicos, de 6 a 15 de março.
"Desejo que todos aqueles que têm em seu coração a paz entre os povos e ocupam funções de autoridade saibam aproveitar esta ocasião para fazer gestos concretos de distensão e de diálogo", afirmou ao final da oração do Angelus, em Roma.
*Com informações da AFP