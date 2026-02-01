Rio de Janeiro registra mais de 72 mil roubos e furtos de celulares em 2025

O estado do Rio de Janeiro soma mais de 72 mil registros de roubos e furtos de celulares em 2025, segundo dados do Instituto de Segurança Pública.

Foram 72.228 ocorrências ao longo do ano, sendo 25.625 roubos e 46.603 furtos — o equivalente a quase 200 aparelhos levados por dia, considerando apenas os casos formalizados em delegacias.

Na capital fluminense, o Centro lidera as estatísticas. A área atendida pela 5ª Delegacia de Polícia, na região da Mem de Sá, concentrou mais de 4.400 registros, com média de um caso a cada duas horas.

Copacabana também aparece entre os bairros mais afetados, com mais de 3.200 ocorrências, das quais 2.981 foram furtos e 233 roubos.

Diante do avanço desse tipo de crime, moradores têm adotado estratégias para reduzir prejuízos. Uma prática comum é o uso de dois celulares: o principal, com aplicativos bancários e dados sensíveis, permanece em casa, enquanto um segundo aparelho, mais simples, é usado na rua.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, operações conjuntas das polícias Civil e Militar já permitiram a recuperação de mais de 13 mil celulares e a prisão de mais de 780 suspeitos.