Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 115 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia neste sábado, 31, um prêmio acumulado de R$ 115 milhões. O concurso 2.967 acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook.

No concurso anterior, realizado na quinta-feira (29), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o que fez o valor acumular.

De acordo com a Caixa, a chance de levar o prêmio principal com um jogo simples, de seis números, é de uma em mais de 50 milhões.

Na aposta com 20 dezenas - o máximo permitido - a probabilidade sobe para cerca de uma em 1,2 mil, mas o custo ultrapassa R$ 232 mil.

Como apostar no sorteio da Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa.

No caso dos bolões, o sistema permanece disponível até as 20h30, tanto no portal Loterias Caixa quanto no aplicativo oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.