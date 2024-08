Após sucesso de 'Pedaço de Mim', Juliana Paes vive uma criminosa em nova série do Disney+

Após o sucesso da dramática série "Pedaço de Mim" (Netflix), Juliana Paes retorna ao universo dos streamings em uma nova produção. Mas, desta vez, a atriz vive uma criminosa.

Nesta quarta-feira, 21, estreia "Vidas Bandidas", uma nova minissérie brasileira do Disney+, que promete muitas cenas de ação e suspense, com uma trama focada no mundo do crime organizado do Rio de Janeiro.

Entenda a história

Na história, Raimundo (Thomas Aquino) e Serginho (Rodrigo Simas) são comparsas de uma quadrilha liderada por Bruna, interpretada por Juliana Paes. Eles se especializam em assaltar turistas ricos no Rio de Janeiro.

Com personalidades diferentes, Serginho está comprometido com a vida criminosa, enquanto Raimundo sonha em deixar tudo para trás e começar uma nova vida ao lado de sua namorada.

Apesar de relutante, Raimundo aceita realizar um último golpe com Serginho: roubar a própria chefe, Bruna. Porém, o plano sai desastrosamente errado.

Durante o assalto, Serginho acidentalmente mata a irmã de Bruna e, em seguida, abandona Raimundo, que é ferido e acaba preso. Para piorar a situação, na cadeia, Raimundo descobre que Serginho tomou completamente sua vida, casando-se com sua antiga namorada e até adotando seu cachorro.

Seis anos depois, Raimundo sai da prisão com um único objetivo: se vingar de Serginho, ao mesmo tempo em que tenta escapar da vingança de Bruna, que aguarda pacientemente para cobrar pela morte de sua irmã.

Onde assistir?

A série brasileira "Vidas Bandidas" está disponível para assinantes do Disney+. A produção tem quatro episódios e classificação indicativa de 18 anos.