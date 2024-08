Nasdaq cai 3% puxado por Intel e Amazon e aprofunda correção

O Nasdaq, principal índice acionário de tecnologia do mercado americano, opera em queda superior a 3% nesta sexta-feira, 2. O desempenho de hoje aprofunda o movimento de correção que ontem derrubou o Nasdaq em 2,3% – e que acumula uma baixa de 10% para o índice desde a máxima de 18.647,45 pontos alcançada em 10 de julho.

O movimento vendedor começou com a divulgação de indicadores econômicos nos EUA que deixaram os investidores receosos com um cenário de recessão. Hoje a correção ganha novo fôlego com as fortes quedas de duas ações do índice: Intel, que desaba mais de 20%, e Amazon, com queda de 8%. As duas desapontaram em suas projeções de resultado.

O que explica as quedas de Intel e Amazon

As ações da Intel desabam até 20% depois que a empresa apresentou resultados mais fracos que o esperado. A companhia registrou US$ 1,61 bilhão de prejuízo líquido no segundo trimestre, revertendo um lucro de US$ 1,48 bilhão no mesmo período do ano anterior.

Além disso, a fabricante de chips afirmou que deve demitir mais de 15% de seus funcionários como parte de um plano de redução de custos de US$ 10 bilhões. A Intel também não deve pagar dividendos no final deste ano.

A Amazon, por outro lado, viu seu lucro dobrar no segundo trimestre, passando de US$ 6,75 bilhões para US$ 13,5 bilhões. A receita, por outro lado, ficou abaixo do esperado: US$ 147,98 bilhões, contra uma estimativa de US$ 148,56 bilhões no consenso da LSEG. Segundo a empresa, houve impacto negativo nas vendas com "distração" dos consumidores com as Olimpíadas e a movimentada eleição nos EUA – com a saída de Joe Biden da disputa, a iminente troca por Kamala Harris e o atentado contra Donald Trump.

A projeção para o terceiro trimestre também decepcionou. A Amazon informou que espera um lucro operacional no terceiro trimestre na faixa entre US$ 11,5 bilhões e US$ 15 bilhões, em comparação com US$ 11,2 bilhões no mesmo período do ano anterior. A previsão anterior do mercado era de um lucro de US$ 15,3 bilhões segundo a StreetAccount.