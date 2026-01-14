Dólar vai a R$ 5,40 com cenário externo cauteloso e atenção ao Fed

O dólar à vista encerrou o pregão desta quarta-feira, 14, em leve alta frente ao real, na contramão do movimento observado no exterior, onde a moeda americana perdeu força. O câmbio doméstico fechou em alta de 0,49%, a R$ 5,402.

Enquanto que o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, a divisa recuou 0,10%.

O desempenho do real também contrastou com o ambiente mais positivo do Ibovespa, que opera em forte alta com impulso das chamadas blue chips e da pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição presidencial de 2026.

O levantamento mostrou que a diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e candidatos da oposição diminuiu nos cenários de segundo turno, o que inicialmente levou o dólar a recuar. No entanto, por volta das 11h, o movimento mudou.

A moeda americana acelerou a alta e chegou a encostar em R$ 5,424 pouco depois de a Fox News informar que o Departamento de Estado dos Estados Unidos suspendeu o processamento de vistos para 75 países, incluindo o Brasil.

A medida faz parte de uma ação do governo americano para restringir a entrada de pessoas consideradas com risco de se tornarem um "encargo público".

Os investidores também estão cautelosos com a escalada de tensões geopolíticas entre o Irã e os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, segue apoiando os protestos contra o governo do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e afirmou que iria "agir de acordo" assim que tivesse uma noção de quantos manifestantes foram mortos.

Esse cenário leva os investidores a recorrer a ativos de segurança como o ouro, cujo o contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 14, renovando recorde.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.