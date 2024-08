Amazon 'culpa' Olimpíadas por trimestre mais fraco em vendas

A Amazon espera um trimestre mais fraco em vendas por causa da "distração" dos consumidores com as Olimpíadas e a movimentada eleição nos EUA – com a saída de Joe Biden da disputa, a iminente troca por Kamala Harris e o atentado contra Donald Trump. Pelo menos foi isso que disse nesta quinta-feira, em entrevista, o diretor financeiro da empresa, Brian Olsavsky.

"Os clientes têm apenas uma quantidade limitada de atenção", disse Olsavsky. "Quando coisas de alto impacto acontecem, ou a tentativa de assassinato [de Donald Trump] algumas semanas atrás, você vê que as pessoas mudam sua atenção para as notícias. É mais sobre distrações."

Para o terceiro trimestre, que vai até setembro, a Amazon disse que espera uma receita de US$ 154 bilhões a US$ 158,5 bilhões. O ponto médio da faixa, US$ 156,25 bilhões, ficou aquém das estimativas de US$ 158,24 bilhões, de acordo com a LSEG. A previsão, juntamente com uma receita abaixo do esperado no segundo trimestre, fez as ações da Amazon caírem mais de 7% nas negociações estendidas desta quinta.

Problemas no comércio eletrônico

Um grande problema que os executivos da companhia abordaram na call, segundo a CNBC, é que os consumidores continuam cautelosos com seus gastos devido aos desafios econômicos. O CEO Andy Jassy disse que os consumidores estão comprando itens mais baratos, o que significa um preço médio de venda (ASP) menor nos produtos vendidos.

"Os clientes continuam a negociar preços mais baixos quando podem", disse Jassy. "Itens mais discricionários e de maior valor, como computadores, eletrônicos ou TVs, estão crescendo mais rápido para nós do que vemos em outros lugares do setor, mas mais lentamente do que vemos em uma economia mais robusta."

Na entrevista, Olsavsky disse que os consumidores "seguem cautelosos" e mais focados em comprar itens essenciais do dia a dia, o que ajuda a explicar por que a Amazon "ficou um pouco aquém" na receita do trimestre.

Outras empresas de comércio eletrônico também reportaram situação semelhante. A Wayfair viu uma desaceleração nas compras de produtos para casa devido à inflação e a um mercado imobiliário estagnado.

Já o CEO da Etsy, Josh Silverman, disse em entrevista na quarta-feira que "é um momento difícil para o consumidor" e que "todos os setores estão realmente vendo isso".