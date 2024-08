Ibovespa abre em alta com investidores avaliando as decisões do Fed e Copom

O Ibovespa abriu a sessão desta quinta-feira, 1, em alta de 0,65% aos 128.465 pontos. Investidores avaliam ao longo da sessão a decisão do Federal Open Market Comittee (Fomc, comitê de política monetária dos EUA) e do Comitê de Política Monetária (Copom).

Ibovespa hoje

IBOV: +0,64% aos 128.465 pontos

Assim como apontavam as expectativas, o Federal Reserve (Fed, banco central dos americano) manteve a taxa de juros inalterada na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano (EUA). Por aqui, o Banco Central (BC) também manteve a taxa de juros em 10,5% ao ano. Essa é a segunda manutenção da Selic consecutiva.

O principal destaque da reunião do Copom foi em relação à alta da inflação, que não está sendo tão controlada como era previsto, é o que explica Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital.

As projeções de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2026 situam-se em 3,4% no cenário de referência e 3,2% em cenário alternativo, no qual a taxa Selic é mantida constante ao longo do horizonte relevante. "A política fiscal, que ainda está em desajuste, impacta diretamente a política monetária e é citada também como uma preocupação", pontua Mendonça.

Segundo o especialista, o tom do comunicado foi mais 'hawkish' (tendência a alta de juros), em linha com o que os últimos relatórios do Banco Central (BC) têm vindo, com o aumento de projeção da inflação para o final deste ano e 2025, além dos gastos do governo ainda altos, e o dólar no patamar de R$ 5,60.

Diferente do Brasil, onde se fala em uma probabilidade de alta de juros, nos Estados Unidos, o cenário é o inverso. O comunicado enfatizou novamente a necessidade de mais confiança nos dados para cortar juros. Entretanto, as respostas de Powell aos jornalistas durante a coletiva aumentaram as apostas para o início do corte de juros em setembro.

“De nenhuma forma ele foi claro, mas deu bem mais pistas de que a queda de juros era iminente e que também ela ocorreria em setembro”, diz Beto Saadi, diretor de Investimentos da Nomos. Ao responder uma pergunta se o corte em setembro era esperado, Powell respondeu: "Um corte de taxa pode estar na mesa na reunião de setembro se a totalidade dos dados contribuir.”

Sinais de que o Fed possa cortar juros em setembro ajudam a manter a bolsa no azul, ao mesmo tempo que a possibilidade de alta de juros por aqui pode pesar negativamente na bolsa.

Petróleo

Outro fator que pesa positivamente na bolsa é a valorização do petróleo. Ontem, a commodity de referência WTI para setembro, fechou com alta de 4,26%, cotado a US$ 77,91 o barril, enquanto a referência Brent valorizou 3,55%, cotado a US$ 80,84 o barril.

Hoje, às 10h30, a commodity sobe 0,78% para ambas as referências. O movimento impacta diretamente na Petrobras (PETR3; PETR4). Ontem, a petroleira fechou em alta de 2,71% e 2,07%, respectivamente. Hoje, Petrobras sobe 0,22% (PETR3) 0 e 0,48%. (PETR4).

Dólar hoje

Nesta quinta-feira, 1, o dólar opera em queda 0,09¨% a R$ 5,649. Na sessão anterior, a moeda fechou a sessão com alta de 0,66% a R% 5,654.

O câmbio também está sendo acompanhado de perto pelo BC. Isso porque o que pesa nesse aumento das expectativas inflacionárias é a taxa de câmbio, cuja desvalorização foi forte e concentrada em um curto período de tempo, o que pode ameaçar o cumprimento da meta de inflação já ao final desse ano, é o que explica Lucas Farina, analista econômico da Genial Investimentos.

Segundo Luiz Rogé, economista, gestor de investimentos e sócio da Matriz Capital Asset, essa questão cambial foi expressamente mencionada no comunicado e como um fator inflacionário assim como também como um fator que altera a expectativa de inflação. "Por conta disso, o Banco Central irá monitorar o comportamento do câmbio."

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, com base na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o Ibov está em 100 mil pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o aftermarket ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.