Minerva reverte lucro e tem prejuízo de R$ 25,7 milhões no 4º trimestre de 2022

A Minerva (BEEF3) teve prejuízo líquido de R$ 25,7 milhões no quarto trimestre de 2022 segundo balanço divulgado na noite desta quinta-feira, 23. A empresa reverteu lucro líquido de R$ 150 milhões registrado no mesmo período do ano anterior. O resultado ficou abaixo do consenso dos analistas medido pela Refinitiv, que esperava lucro de R$ 203 milhões.

O Ebitda, principal indicador do caixa operacional da companhia, recuou 17,4%, para R$ 607,5 milhões. A receita líquida da empresa caiu, 8,9%, para R$ 6,839 bilhões, impactada pela queda na receita bruta e pela baixa no volume de abates.

A receita bruta da companhia caiu 8,2%, para R$ 7,328 bilhões. O volume total de abates, por sua vez, caiu 4%, para 855 mil cabeças.

No acumulado de 2022, a Minerva teve lucro líquido de R$ 655,1 milhões, um crescimento de 9,4% frente a 2021. No ano, foram abatidas 3,7 milhões de cabeças, um crescimento de 5% ante ao mesmo período do ano anterior.

Minerva anuncia pagamento de dividendos

A Minerva anunciou também que irá propor aos acionistas o pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 208,6 milhões, de R$ 0,36 por ação. Considerando todo o ano de 2022, a distribuição de proventos da empresa deve totalizar R$ 336,7 milhões ou R$ 0,58 por ação.