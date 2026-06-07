Trump abandona entrevista após embate

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu de forma abrupta uma entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, após ser pressionado pela apresentadora Kristen Welker a apresentar provas sobre suas alegações recorrentes de fraude eleitoral.

A entrevista foi gravada em uma fazenda no estado de Wisconsin e exibida neste domingo, 7. O momento de maior tensão ocorreu quando Welker questionou Trump sobre um fundo de US$ 1,8 bilhão ligado ao Departamento de Justiça voltado ao combate à chamada “instrumentalização política” de instituições públicas.

A jornalista perguntou se pessoas condenadas por agredir policiais durante a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, deveriam ser compensadas com recursos públicos. Trump evitou responder diretamente e afirmou que “muitas daquelas pessoas foram destruídas por policiais corruptos” e “deveriam ser compensadas”.

O presidente voltou então a afirmar, sem apresentar evidências, que as eleições presidenciais de 2020 — vencidas por Joe Biden — foram “fraudadas”. Também alegou, sem provas, que há irregularidades na contagem de votos das primárias da Califórnia.

Ao ser novamente questionado por Welker sobre evidências concretas, Trump passou a atacar a jornalista e a emissora. “Vocês são corruptos”, afirmou. “Sua imprensa é corrupta e o Meet the Press é corrupto.”

Pouco depois, o presidente encerrou unilateralmente a entrevista. “Vamos parar por aqui porque já tive o bastante”, disse antes de retirar o microfone e deixar o local.

Segundo Welker, a NBC e a equipe de Trump concordaram em realizar uma nova entrevista no futuro, após o fim da gravação.

A entrevista enfrentou interrupções técnicas durante a gravação por causa de fortes chuvas que afetaram o áudio.

*Com informações da EFE