Lucro da Vale (VALE3) supera expectativas e sobe 210%, para US$ 2,76 bilhões

A mineradora Vale (VALE3) apresentou um lucro líquido de US$ 2,76 bilhões no segundo trimestre de 2024, alta de 210% frente aos US$ 892 milhões apurados no mesmo período do ano passado. Em comparação trimestral, o lucro da Vale avançou 65% ante o US$ 1,679 milhão registrado na janela entre janeiro e março.

O resultado ficou acima do consenso de analistas da Bloomberg, que estimava lucro de US$ 2,092 bilhões para a mineradora.

A companhia teve uma receita líquida de US$ 9,92 bilhões, alta de 3% na comparação anual e avanço de 17% frente ao trimestre anterior.

Já o Ebitda (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, na sigla em inglês) ajustado, foi de US$ 3,99 bilhões, baixa de 1% frente ao mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, os ganhos foram de 17%.

O resultado, segundo a companhia, veio na esteira de uma produção forte para um segundo trimestre. “Em Soluções de Minério de Ferro, alcançamos uma produção recorde para um segundo trimestre desde 2018”, informou, em nota, o CEO Eduardo Bartolomeo.

Produção e vendas da Vale no 3º trimestre

Em seu relatório de produção e vendas divulgado na última semana, a Vale já havia adiantado uma produção maior na comparação anual acompanhada de aumento de vendas.

A produção de minério de ferro atingiu 80,6 milhões de toneladas, alta de 1,9 milhão de toneladas na comparação anual. Segundo a empresa, o resultado veio na esteira do bom desempenho das operações S11D, na Serra dos Carajás – que teve produção recorde no período –, e na de Vargem Grande.

“O desempenho deste trimestre reforça a nossa confiança em atingir o limite superior de guidance de produção para 2024”, informou, em nota, a empresa. As vendas de minério de ferro, por sua vez, subiram 7,3% na comparação anual.

Já a produção de cobre ficou em linha na comparação anual, totalizando 78,6 mil toneladas. Em níquel, houve baixa de 24% na produção em relação ao mesmo período do ano passado, para 27,9 mil toneladas.