Ataque em escola no Canadá deixa 10 mortos e dezenas de feridos

Ataque ocorreu em Tumbler Ridge, no oeste do Canadá, e envolveu uma suspeita que foi encontrada morta após aparentemente cometer suicídio

( Trent Ernst / AFP) / XGTY /AFP)

Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05h38.

Um tiroteio no Canadá deixou dez pessoas mortas, incluindo a agressora, e dezenas de feridos na noite de terça-feira, 11.

Sete vítimas foram encontradas dentro da escola, uma morreu a caminho do hospital e duas outras foram encontradas em uma residência nas proximidades. A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) afirmou que a suspeita do ataque, uma mulher, foi encontrada morta dentro da escola, aparentemente vítima de um ferimento autoinfligido.

Segundo a polícia, o incidente envolveu um "atirador ativo", e os agentes chegaram ao local em dois minutos após a emergência ser recebida. As vítimas estavam sendo atendidas horas após o ataque. Mais de 25 pessoas ficaram feridas, incluindo duas que foram transportadas para o hospital com ferimentos graves.

A escola atendia 175 estudantes do 7º ao 12º ano. Tumbler Ridge é uma cidade com aproximadamente 2.400 habitantes. As autoridades informaram que a polícia local "respondeu rapidamente ao incidente". Esse é um dos piores tiroteios no Canadá desde 2020.

