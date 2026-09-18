Juros no Japão e indústria nos EUA: o que move os mercados

Os mercados chegam à sexta-feira, 18, depois de uma sessão de volatilidade no Brasil, em meio à repercussão das decisões de juros do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve (Fed), ao reajuste do Bolsa Família e ao noticiário político-eleitoral. Na agenda econômica desta sexta, o destaque fica para os dados de atividade no exterior, enquanto os investidores também acompanham a decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ) e os desdobramentos do cenário político brasileiro.

No Japão, o Banco do Japão divulga à 0h a decisão de política monetária. Em julho, a autoridade manteve a taxa de juros em 1% ao ano. A decisão entra no radar dos mercados em um momento em que investidores acompanham os próximos passos dos principais bancos centrais globais.

Na Europa, os investidores acompanham dois indicadores de atividade. Às 3h, a Alemanha divulga o índice de preços ao produtor (PPI) de agosto. Em julho, o indicador havia avançado 1,1% na comparação mensal e 3% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

No mesmo horário, o Reino Unido divulga as vendas no varejo de agosto. Em julho, o indicador caiu 0,5% na comparação mensal, mas acumulou alta de 1,6% em 12 meses. Os números ajudam a medir a força do consumo britânico e entram no radar em meio ao acompanhamento das perspectivas para a economia do país.

Nos Estados Unidos, o principal indicador da agenda sai às 10h15. O Federal Reserve divulga os dados de produção industrial de agosto, que ajudam a medir o ritmo da atividade econômica americana. Em julho, a produção havia crescido 0,2% na comparação mensal e 1,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O indicador será acompanhado após a decisão de juros do Fed e pode ajudar os investidores a avaliar a trajetória da economia americana e os próximos passos da política monetária.

Na quinta-feira, as bolsas de Nova York fecharam em alta após a decisão do Fed. O Dow Jones avançou 0,61%, aos 51.778,04 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,14%, aos 7.637,76 pontos, e o Nasdaq ganhou 1,69%, aos 26.418,30 pontos. Os rendimentos dos Treasuries e o petróleo também recuaram, enquanto as grandes empresas de tecnologia ajudaram a sustentar os índices.

No mercado de trabalho americano, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 10 mil na semana encerrada em 12 de setembro, para 196 mil.

Brasil entre fiscal e eleição

No mercado brasileiro, o Ibovespa fechou a quinta-feira em alta de 0,24%, aos 185.992,03 pontos, após oscilar entre 183.242,37 e 186.885,23 pontos. O volume financeiro foi de R$ 18,6 bilhões. O dólar à vista recuou 0,24% e terminou o dia a R$ 5,139.

A sessão foi marcada pela repercussão do corte da Selic, pelo anúncio de reajuste de 15,04% no Bolsa Família e pelo noticiário político-eleitoral. O valor mínimo do benefício vai passar de R$ 600 para R$ 691.

Segundo Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, o anúncio do Bolsa Família aumentou a preocupação com o impacto fiscal e pressionou principalmente ações de setores cíclicos. Ao longo da tarde, porém, o chamado "trade eleitoral" ganhou força com a divulgação de novas pesquisas sobre a corrida presidencial.

Para Marcos Praça, diretor de análises da ZERO Markets Brasil, as novas pesquisas e o noticiário envolvendo o STF mantiveram o mercado sensível às mudanças nas expectativas eleitorais, com possíveis reflexos sobre os prêmios de risco fiscal e a curva longa de juros.

Esse ambiente deve continuar no radar dos investidores nesta sexta-feira. Na agenda política, estão previstas pesquisas Datafolha para os governos e o Senado no Ceará e no Piauí, além de pesquisas Real Time Big Data para o governo e o Senado no Ceará. A TV Record também transmite entrevista com o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

No campo econômico, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, participa às 18h da 9ª edição do Fórum CEO Brasil, em Mata de São João, na Bahia. As eventuais declarações do ministro podem ser acompanhadas pelos investidores em meio às discussões sobre política fiscal e as perspectivas para a economia.

O petróleo também começa a sexta-feira depois de uma sessão de queda. Os contratos futuros recuaram na quinta-feira após a Arábia Saudita disponibilizar mais cargas de petróleo bruto para refinarias asiáticas, trazendo algum alívio sobre os riscos de oferta.

O Brent para novembro caiu 0,95%, a US$ 104,82 por barril, enquanto o WTI para outubro recuou 0,51%, a US$ 101,91. No Brasil, o movimento do petróleo continua relevante para as ações da Petrobras e para o Ibovespa. Na quinta-feira, as ações ordinárias (PETR3) da companhia subiram 0,32%, enquanto as preferenciais (PETR4) caíram 0,08%.