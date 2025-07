Jeff Bezos vende quase R$ 4 bilhões em ações da Amazon. É hora de dizer tchau?

Jeff Bezos, fundador da Amazon, vendeu ações avaliadas em cerca de US$ 736,7 milhões, cerca de R$ 4 bilhões, na cotação atual, segundo documento financeiro divulgado na última terça-feira, 1º.

Em março, o bilionário estabeleceu um plano de negociação para vender até 25 milhões de ações da Amazon no prazo de 29 de maio de 2026. Nesta última rodada, mais de 3,3 milhões de papéis foram vendidos, segundo informações da CNBC.

Outro documento havia sido encaminhado à Securities and Exchange Commission (SEC), de acordo com o Valor Econômico, que previa a venda de mais de 25 milhões de ações - avaliadas em US$ 5,4 bilhões - que seriam realizadas no dia do casamento do bilionário com a ex-apresentadora Lauren Sánchez, em 27 de junho. A transição, no entanto, não foi confirmada.

Bezos deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021, mas segue como presidente do conselho. Ele vem vendendo seus papéis da empresa de forma regular nos últimos anos, mas ainda é dono de mais de 800 milhões de ações — sendo o maior acionista do da gigante do varejo.

Anteriormente, o fundador da companhia afirmou que venderia US$ 1 bilhão em ações da Amazon para financiar sua empresa de exploração espacial, a Blue Origin. Além disso, o bilionário frequentemente doa papéis para a Day 1 Academies, sua organização sem fins lucrativos responsável pela construção de uma rede de escolas pré-escolares inspiradas no método Montessori. As obras seguem apenas nos Estados Unidos.

De acordo com dados da Bloomberg, Bezos é a terceira pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 240 milhões. Em primeiro e segundo lugar estão, respectivamente, Elon Musk, da Tesla, com US$ 363 bilhões e Mark Zuckerberg, da Meta, com US$ 260 bilhões.