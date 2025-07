Jeff Bezos planejou venda bilionária de ações da Amazon no dia do casamento

Jeff Bezos, fundador da Amazon, programou a venda de 25 milhões de ações da empresa, avaliadas em cerca de US$ 5,4 bilhões, exatamente no dia em que se casou com Lauren Sánchez, em 27 de junho.

A informação foi revelada em um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC) e divulgada pelo Valor Econômico. Com os dados informados, os papeis estariam sendo negociados em US$ 217,12 cada.

A operação marcaria o primeiro pedido oficial de venda de ações feito por Bezos em 2025. Mesmo após a transação, que ainda não foi confirmada, ele continuaria dono de uma participação relevante na empresa, considerando que possui cerca de 908,8 milhões de papéis, antes da nova movimentação.

Em novembro do ano passado, Bezos já havia vendido 3,3 milhões de ações, arrecadando aproximadamente US$ 678 milhões - preço médio de US$ 205,44.

Apesar da coincidência de datas, não está claro se a venda teria relação direta com os custos do casamento, que aconteceu em Veneza e, segundo autoridades locais, pode ter custado cerca de US$ 50 milhões, envolvendo festas luxuosas, iates e jatinhos.