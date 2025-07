Bilionários e 'apocalípticos': como os mais ricos estão se preparando para o fim do mundo

O que bilionários como Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezostêm em comum? Todos estão se preparando para o apocalipse. Enquanto a maioria dos seres humanos se preocupa com as contas do fim do mês ou com as incertezas do mercado, alguns dos nomes mais ricos e influentes do planeta estão investindo milhões para garantir que, quando o mundo acabar, eles estarão prontos para sobreviver.

O fenômeno dos "preppers" bilionários, ou seja, os ultrarricos que estão planejando sua sobrevivência em um possível colapso global, está se tornando cada vez mais comum. E eles não estão usando apenas de mochilas com suprimentos de emergência — mas sim construindo bunkers subterrâneos de luxo, ilhas privadas e até mesmo criando planos de fuga interplanetários.

Mark Zuckerberg: a Fortaleza no Havaí

Mark Zuckerberg (Brendan SmiaiowskiI/AFP/Getty Images)

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, não deixa nada ao acaso quando se trata de se preparar para o apocalipse. Em Kauai, no Havaí, ele está construindo um complexo de US$ 270 milhões que inclui um bunker subterrâneo de 5.000 metros quadrados.

Este não é apenas um simples abrigo de emergência — o bunker inclui salas de estar, sistemas mecânicos, saídas de emergência e portas à prova de som operadas por teclado, tudo para garantir que Zuckerberg e sua família possam sobreviver ao fim do mundo. Com estoques de alimentos, água e um sistema de bombeamento, ele está pronto para viver por um bom tempo sem precisar sair de sua ilha privada.

Bill Gates: a preparação secreta

Bill Gates, o cofundador da Microsoft, é outro nome que, embora não tenha falado abertamente sobre suas intenções, é amplamente especulado como um dos bilionários mais preparados.

Acredita-se que Gates tenha bunkers em várias de suas propriedades espalhadas pelos Estados Unidos, o que o torna um dos mais preparados em termos de segurança pessoal. Seu portfólio de imóveis de luxo inclui tudo, desde vilas no estado de Washington até terrenos agrícolas na zona rural — todos com um alto nível de segurança e isolamento. Embora os detalhes exatos de sua preparação sejam mantidos em segredo, o fato de que Gates tem se empenhado em adquirir terrenos e expandir sua rede de propriedades privadas sugere que ele está se preparando para o pior.

Elon Musk: plano de fuga marcial

Se a ideia de se esconder de um apocalipse na Terra não soa tão atraente, Elon Musk tem uma solução interplanetária.

O fundador do SpaceX vê a colonização de Marte como a solução de longo prazo para a sobrevivência humana. Em vez de depender de bunkers subterrâneos, Musk está apostando na colonização de outro planeta como uma forma de seguro de vida para a humanidade. Para ele, estabelecer uma civilização autossustentável em Marte não é apenas uma solução de backup — é uma estratégia de vida coletiva. Musk vê a exploração espacial como essencial para garantir a continuidade da vida humana em caso de catástrofes globais, como guerras nucleares ou mudanças climáticas catastróficas.

Jeff Bezos: o rancho no... Texas

Jeff Bezos, o fundador da Amazon, também está se preparando para o fim do mundo, mas com um plano de duas frentes: sobrevivência terrestre e exploração espacial.

Ele possui 400.000 acres de terra no Texas, incluindo 165.000 acres para sua empresa Blue Origin, especializada em exploração espacial. Esses vastos terrenos oferecem o espaço necessário para criar instalações de pesquisa e abrigos de sobrevivência. O Texas, com seu clima quente e terreno variado, também serve como um local ideal para estratégias de cultivo e autossustentação em um possível cenário pós-apocalíptico.

Sam Altman: o preparador completo

Sam Altman, o CEO da OpenAI, vai além do simples armazenamento de recursos. Ele abertamente discutiu suas preparações para o apocalipse, incluindo uma variedade de armas, ouro, iodo potássico, antibióticos, baterias, água, máscaras de gás do Exército de Defesa de Israel e um grande pedaço de terra em Big Sur.

Altman considera isso uma "hobby divertida", mas ele também admite que, se a inteligência artificial "der errado", essas preparações provavelmente não serão suficientes. O que é certo, no entanto, é que Altman tem um plano bem estruturado para enfrentar qualquer catástrofe global, seja ela tecnológica ou natural.

Peter Thiel: um refúgio na Nova Zelândia

Peter Thiel, cofundador do PayPal, também fez seu movimento no sentido de garantir uma fuga segura. Ele obteve a cidadania neozelandesa em 2017, após passar apenas 12 dias no país. Seu plano inicial era construir um composto de 10 quartos parcialmente embutido na montanha Mt. Alpha, mas esse projeto foi rejeitado pelas autoridades locais.

No entanto, sua "pactuação do apocalipse" com Altman envolve um voo para Nova Zelândia caso a sociedade entre em colapso — um plano que reflete a confiança de Thiel na segurança e no isolamento da região.

Bunkers de luxo

Os bilionários estão investindo fortemente em bunkers subterrâneos de luxo, e não em simples abrigos de emergência. Esses bunkers, verdadeiras fortalezas subterrâneas, vão muito além do básico e oferecem uma gama de amenidades de luxo que garantem o conforto e a segurança de seus ocupantes em caso de catástrofe global. Empresas especializadas, como a Rising S Company e a Vivos, se tornaram as responsáveis por criar essas instalações altamente seguras e sofisticadas, projetadas para proporcionar autossuficiência e bem-estar durante longos períodos de isolamento.

Esses bunkers de luxo são equipados com piscinas internas, salas de jantar gourmet, áreas de entretenimento que incluem salas de cinema, boliche, e até pistas de kart para momentos de lazer. Além disso, contam com sistemas de filtragem de ar nuclear, garantindo a purificação do ar em caso de radiação ou contaminação biológica. Para assegurar o funcionamento contínuo, esses abrigos são providos de geradores de energia redundantes, permitindo que o bunker continue operando por longos períodos sem depender da rede elétrica externa.

Em relação à água, os bunkers são dotados de sistemas de água potável autossustentáveis, com tanques de água que garantem a sobrevivência mesmo em situações extremas, além de sistemas de reciclagem de água. Para complementar o conforto, são incorporados sistemas de aquecimento e resfriamento de alta tecnologia, criando um ambiente controlado, independente de qualquer cataclismo externo.

A demanda por esses bunkers de luxo disparou nos últimos anos, refletindo uma crescente preocupação com a segurança e a autossuficiência entre os ultra-ricos. De acordo com relatórios da indústria, o mercado de bunkers subterrâneos de luxo foi avaliado em aproximadamente US$ 5 bilhões em 2023, com um aumento no número de compradores que buscam garantir sua sobrevivência em um mundo cada vez mais imprevisível. Empresas especializadas, como a Vivos, agora oferecem bunkers em locais estratégicos ao redor do mundo, como ilhas privadas, áreas montanhosas e desertos, buscando criar comunidades seguras e protegidas de possíveis desastres globais.

Com o aumento desse mercado, o setor de bunkers de luxo está projetado para atingir US$ 36 bilhões até o final da década. A crescente demanda reflete o crescente temor em relação a eventos catastróficos globais, como guerras nucleares, mudanças climáticas extremas, crises econômicas e desastres biológicos. Esses bunkers, que podem custar de milhões a dezenas de milhões de dólares, não são apenas uma solução de sobrevivência, mas também um símbolo de status e exclusividade para os bilionários que estão dispostos a investir em sua própria segurança e conforto, independentemente das condições do mundo exterior.

Além disso, a evolução da tecnologia de segurança e construção aplicada a esses bunkers reflete a busca dos bilionários por um refúgio perfeito — um lugar onde podem continuar suas vidas com luxo, sem abrir mão da proteção de alta tecnologia contra os riscos globais. A exclusividade dessas construções está também no fato de que muitos bunkers são personalizados de acordo com as necessidades e desejos de seus proprietários, oferecendo uma experiência de vida subterrânea que não tem nada a ver com o conceito tradicional de “abrigo”.