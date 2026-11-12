Ibovespa perde força com pressão da queda do BB, incertezas fiscais e cautela com techs

O Ibovespa abriu o pregão em queda nesta quinta-feira, 12, apesar da desaceleração da inflação brasileira em outubro. Por volta das 11h20 (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 recuava 0,77%, aos 170.697 pontos. O mercado acompanha as dificuldades para a aprovação de medidas de ajuste fiscal, os balanços corporativos e o desempenho das bolsas internacionais. No mesmo horário, o dólar avançava 0,76%, cotado a R$ 5,605.

A Vale (VALE3) recua 1,23%, cotada a R$ 63,64. A queda acompanha o desempenho negativo de outras empresas ligadas à mineração e à siderurgia, como CSN (CSNA3), que perde 2,21%, Usiminas (USIM5), com baixa de 2,04%, e Gerdau (GGBR4), que recua 1,66%.

Já a Petrobras opera na contramão do índice, com valorização de 1,15% nas ações preferenciais (PETR4), cotadas a R$ 44,05, e de 0,82% nas ordinárias (PETR3), negociadas a R$ 50,19.

Os papéis da estatal apresentam recuperação após as perdas da sessão anterior, quando o mercado repercutiu os resultados trimestrais. A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 39,7 bilhões no 3º trimestre e anunciou R$ 15,3 bilhões em remuneração aos acionistas.

Já o Banco do Brasil (BBAS3) desaba 9,59%, após divulgar lucro líquido ajustado de R$ 1,3 bilhão no 3º trimestre, queda de 66,5% em relação em igual período de 2025, pressionado pelo aumento da inadimplência e pelas operações de crédito ligadas ao agronegócio.

Entre as maiores altas do pregão, Azzas 2154 (AZZA3) dispara 16,20%, seguida por Hapvida (HAPV3), que avança 6,05%, e Santander, com ganho de 5,04%. Na ponta negativa, BB Seguridade (BBSE3), que recua 4,14%, e Cosan (CSAN3), que perde 2,31%.

No cenário doméstico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), subiu 0,14% em outubro depois de cair 0,82% no mês passado, abaixo da expectativa de alta de 0,26% do mercado.

Apesar do alívio inflacionário, os investidores acompanham o adiamento para esta quinta-feira da votação de um projeto do governo voltado ao ajuste das contas públicas em 2027.

A resistência de parlamentares da oposição e de integrantes da própria base governista aumenta as incertezas sobre a aprovação das medidas. Na quarta-feira, 11, o Ibovespa fechou em alta de 0,42%, aos 172.060 pontos, após sinalizações do governo sobre o ajuste fiscal.

Petróleo recua com aumento da oferta global

Os preços internacionais do petróleo operam em queda nessa quinta-feira, pressionados pelas perspectivas de aumento da oferta global, apesar da continuidade das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

O petróleo do tipo Brent, referência internacional, subia 1,35%, negociado a US$ 94,01 por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), parâmetro americano, sobe 0,83%, a US$ 87,26.

Os investidores também aguardam os dados semanais de estoques de petróleo dos Estados Unidos, previstos para essa quinta-feira.

Bolsas dos EUA sentem pressão das ações de tecnologia

O futuro das bolsas americanas o pregão sob pressão das ações de tecnologia, após os fortes ganhos registrados na sessão anterior. O mercado acompanha as incertezas envolvendo o comando da Nvidia, que pesam sobre as empresas ligadas à inteligência artificial (IA). O Dow Jones futuro recua 0,04%, o S&P 500 futuro cai 0,67% e o Nasdaq futuro registra baixa de 1,39%.

Na quarta-feira, 11, o Dow Jones avançou 0,49%, o S&P 500 subiu 1,31% e o Nasdaq ganhou 1,60%. Já o Nasdaq 100 registrou valorização de 2,28%. Hoje, as bolsas americanas abrem 11h30 (horário de Brasília).

Os investidores também monitoram as perspectivas para os juros americanos, após dados de inflação acima das expectativas reforçarem as apostas de aumento das taxas pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos.

Bolsas da Europa operam sem direção única

Os principais índices europeus operam sem direção única. O Stoxx 600 recua 0,03%, aos 662,84 pontos, enquanto o DAX, de Frankfurt, avança 0,20%, aos 26.715,18 pontos, e o CAC 40, de Paris, sobe 0,26%, aos 8.354,84 pontos.

Na contramão, o FTSE 100, de Londres, cai 0,02%, aos 10.833,19 pontos, enquanto o FTSE MIB, de Milão, registra queda de 0,32%, aos 51.779,32 pontos.

O setor de saúde apresentava desempenho positivo, enquanto os investidores avaliavam indicadores econômicos do Reino Unido e o relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE).

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em queda

Os mercados asiáticos encerraram o pregão majoritariamente em queda. O Nikkei 225, do Japão, recuou 0,70%, aos 60.819,36 pontos, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,26%, aos 24.008,55 pontos. Na China continental, o índice de Xangai perdeu 0,67%, aos 3.655,83 pontos.

Na Austrália, o ASX 200 registrou leve baixa de 0,07%, aos 9.146,80 pontos. Na contramão, o Nifty 50, da Índia, avançava 0,18%, aos 25.299,35 pontos, segundo a cotação das 14h59 no horário local, antes do fechamento do mercado indiano.