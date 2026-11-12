IPCA desacelera para 0,14% em outubro, com queda da luz e da gasolina

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil, subiu 0,14% em outubro, após registrar alta de 0,82% em setembro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa uma desaceleração de 0,68 ponto percentual e ficou abaixo da expectativa do mercado, que projetava avanço de 0,26%.

Com o resultado, a inflação acumula alta de 4,10% em 2026 e de 4,63% nos últimos 12 meses, acima dos 4,58% registrados no período anterior.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, Transportes (-0,59%) e Habitação (-0,51%) registraram queda de preços. Já Alimentação e bebidas apresentou a maior alta, de 1,04%, e o maior impacto positivo sobre o índice, de 0,22 ponto percentual.

Por que a inflação desacelerou em outubro?

A desaceleração do IPCA foi impulsionada principalmente pela queda nos preços da energia elétrica residencial (-1,92%), das passagens aéreas (-9,21%) e da gasolina (-0,56%).

A energia elétrica teve o maior impacto negativo individual sobre o índice, de -0,08 ponto percentual. A redução ocorreu após a mudança da bandeira tarifária amarela, em setembro, para a verde em outubro, que não prevê cobrança adicional na conta de luz.

Com isso, o grupo Habitação recuou 0,51%, após subir 2,31% em setembro. O resultado também foi influenciado pela incorporação de um desconto de 25% na tarifa mínima de água e esgoto em Curitiba.

Em Transportes, a queda de 0,59% refletiu principalmente a redução das passagens aéreas, que haviam subido 9,66% no mês anterior. Os combustíveis também ficaram, em média, 0,31% mais baratos, com recuos da gasolina (-0,56%) e do gás veicular (-0,46%). Em contrapartida, o diesel subiu 1,66% e o etanol avançou 1,02%.

Na direção contrária, Alimentação e bebidas acelerou de 0,83% para 1,04%, pressionada pelos preços do tomate (19,57%), da cebola (11,29%), do arroz (4,81%) e das carnes (2,27%). A alimentação no domicílio subiu 1,31%.

Alguns alimentos registraram queda, como a cenoura (-9,72%), a batata-inglesa (-2,95%) e o café moído (-1,03%).

"Em relação ao mês anterior, o IPCA de outubro mostra uma redução no preço médio em alguns produtos e serviços que pesam no orçamento, como a gasolina e a energia elétrica. Todavia, no mês, pesaram alguns alimentos como o tomate e as carnes", afirmou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

O que é o IPCA?

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o indicador oficial da inflação no Brasil, calculado mensalmente pelo IBGE. Ele acompanha a variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias, como alimentos, transporte, habitação, saúde e educação.

O índice é utilizado como referência para o sistema de metas de inflação do país e acompanha a evolução do custo de vida ao longo do tempo.

Além do IPCA, o IBGE divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), voltado às famílias de menor renda. Em outubro, o INPC subiu 0,22%, acumulando alta de 4,24% no ano e de 4,49% nos últimos 12 meses.

O próximo resultado do IPCA, referente a novembro, será divulgado em 11 de dezembro.