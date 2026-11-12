Leblon vê exagero na queda da bolsa e volta a comprar ações: 'viraram oportunidade'

RESUMO ＋ A gestora Leblon Equities recompôs posições em ações após a queda de mais de 17% do Ibovespa no dia seguinte ao segundo turno das eleições de 2026, depois de elevar o caixa dos fundos a cerca de 12% antes da votação. Bruno Pereira, sócio-fundador da casa, avalia que parte do movimento foi exagerada e vê oportunidades em empresas com bons fundamentos.

O mês de outubro foi marcante para o mercado brasileiro, principalmente para a bolsa. No pós-primeiro turno, o Ibovespa ultrapassou a marca dos 209 mil pontos. Já no dia posterior ao segundo turno, o benchmark caiu mais de 17%, acionando, inclusive, o circuit breaker na segunda-feira, 26, um dia depois do fim das eleições de 2026 e da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A segunda-feira posterior ao primeiro turno teve algumas altas um pouco exageradas (...) mas a queda acentuada pós-segundo turno também nos parece que houve um certo exagero no movimento dos preços", diz Bruno Pereira, sócio-fundador da Leblon Equities, durante o 'Encontro com Gestores', realizado pela Icatu, citando que algumas empresas caíram até 50% em um único dia.

Segundo ele, "dificilmente os fundamentos mudam nessa magnitude tão rapidamente". Neste sentido, a casa busca encontrar oportunidades específicas em empresas cujas ações sofreram desvalorizações expressivas, mas cujos fundamentos não necessariamente acompanharam a intensidade das quedas.

A visão é relativamente mais otimista do que a de parte do mercado, que passou a incorporar um cenário mais adverso para os ativos brasileiros. Isso não significa, porém, ignorar os riscos. O sócio reconhece que o país enfrenta desafios importantes, especialmente nas contas públicas, na trajetória dos juros e nas perspectivas para a inflação.

"É verdade que começamos 2026 com essas mesmas preocupações: a questão fiscal, os juros altos e como seria esse possível novo governo Lula, o Lula 4. Essas preocupações já estavam presentes em janeiro. (...) Depois do segundo turno, temos desafios adicionais e um pouco mais de risco", disse.

Para Pereira, dificilmente os juros cairão no ritmo que o mercado projetava no início do ano, o que torna o ambiente para a renda variável mais complexo. Ainda assim, ele avalia que a volatilidade também abre espaço para encontrar companhias com bons fundamentos e capacidade de gerar retornos no médio e longo prazo.

Como a Leblon se posicionou no período turbulento

A estratégia da Leblon para atravessar o período de incerteza começou antes das eleições. Entre julho e agosto, a gestora promoveu mudanças nas carteiras para reduzir a exposição a empresas mais alavancadas, especialmente aquelas que poderiam precisar de volumes elevados de investimentos em um cenário de financiamento mais difícil. "Achávamos que havia um pouco mais de risco", comentou.

O movimento também envolveu aumentar a posição de caixa dos fundos. Historicamente, as principais estratégias da casa costumam manter cerca de 5% do patrimônio em caixa, já que trabalham com carteiras bastante investidas. Antes do primeiro turno, porém, essa parcela chegou a aproximadamente 12%.

A reserva permitiu à gestora atravessar o período de maior volatilidade com flexibilidade para aproveitar oportunidades. Na segunda-feira posterior ao primeiro turno, a Leblon vendeu parte das posições em empresas que haviam registrado altas expressivas e atingido preços que considerava otimistas. Depois da queda provocada pelo segundo turno, recomprou algumas dessas mesmas ações, aproveitando a mudança nas cotações.

"Nosso desafio sempre foi encontrar as boas empresas, com as pessoas corretas e pelo preço certo. Os preços ofereceram muitas oportunidades nessa janela de três ou quatro semanas", pontuou. Com isso, o fundo voltou a alocar uma parte importante do caixa.

A recomposição envolveu tanto empresas que já faziam parte do portfólio e cujos preços haviam caído de maneira expressiva quanto companhias que a gestora acompanhava havia mais tempo e que passaram a oferecer pontos de entrada mais atrativos.

Mesmo diante do aumento das incertezas, a avaliação foi de que esses negócios tinham capacidade de gerar retornos interessantes no médio e longo prazo.

A estratégia também considera companhias com modelos de negócios sólidos e perspectivas de crescimento para os próximos quatro ou cinco anos. A ideia é encontrar empresas capazes de atravessar um período de maior instabilidade econômica e política sem comprometer sua continuidade e suas perspectivas de expansão.

Na avaliação do executivo, algumas dessas companhias podem enfrentar os próximos dois ou três anos de dificuldades e chegar a 2028 ou 2029 em boas condições, ainda que não saiam completamente ilesas desse período.