Ibovespa fecha em alta de 0,42% com promessa de ajuste fiscal; Petrobras limita ganhos

RESUMO ＋ O Ibovespa fechou em alta de 0,42% nesta quarta-feira, 11, aos 172.060,43 pontos, sustentado por ações de consumo e parte dos bancos após sinais do governo sobre um ajuste fiscal em 2027. A varejista Magazine Luiza liderou os ganhos, com avanço de 17,48%, enquanto as ações da estatal petrolífera Petrobras caíram após o balanço do terceiro trimestre.

O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, 11, sustentado principalmente pelas ações de empresas ligadas ao consumo e por parte dos bancos, em meio à repercussão de sinalizações do governo sobre um ajuste fiscal para 2027. O principal índice acionário da B3 subiu 0,42%, aos 172.060,43 pontos, após oscilar entre a mínima de 171.335,20 e a máxima de 172.986,66 pontos. O volume financeiro somou R$ 20,8 bilhões.

A valorização representa uma recuperação após a queda de 0,52% registrada na terça-feira, 10, quando a inflação americana acima do esperado pressionou as bolsas internacionais e reforçou as preocupações com os juros nos Estados Unidos.

O mercado repercutiu as notícias de que o governo pretende implementar um ajuste fiscal de R$ 70 bilhões a R$ 80 bilhões em 2027. A sinalização representa um dos indicativos mais concretos de compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o equilíbrio das contas públicas desde a reeleição e ajudou a melhorar o humor dos investidores em relação aos ativos brasileiros.

Para o sócio-fundador e gestor de renda variável da Persevera Asset Management, a reação positiva está mais relacionada à sinalização de compromisso com a responsabilidade fiscal do que ao tamanho do ajuste anunciado.

"Mais importante do que o montante que vai ser economizado é o fato de que essa é a primeira vez desde a reeleição que existe um indicativo de compromisso com estabilidade fiscal, com responsabilidade fiscal", afirmou. Segundo o gestor, o mercado vinha bastante pessimista pela ausência de sinais nessa direção e agora começa a experimentar uma descompressão desse pessimismo.

Na avaliação de Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren Investimentos, o conjunto de medidas apresentado pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, pode representar um avanço na trajetória das contas públicas. Pelas estimativas iniciais do economista, o efeito fiscal das propostas pode chegar a R$ 49,6 bilhões em 2027.

Salto calcula que R$ 25,6 bilhões viriam de mudanças nas regras de contingenciamento de despesas e de limitações às compensações tributárias. Outros R$ 9 bilhões decorreriam da retirada das receitas do petróleo do cálculo da Receita Corrente Líquida, base para o piso constitucional da saúde, enquanto a redução de gastos tributários poderia acrescentar R$ 15 bilhões.

O economista considera que as medidas representam um bom começo, embora não resolvam questões estruturais relacionadas ao crescimento das despesas obrigatórias e às renúncias fiscais. A aprovação das propostas, segundo Salto, pode abrir caminho para o cumprimento do centro da meta fiscal no próximo ano.

"A depender de como for compreendido, pode produzir efeito sobre câmbio e juros. No mínimo, ganha-se tempo até que se conheçam os detalhes da equipe econômica de Lula IV e sua proposta mais estrutural para as contas públicas e a economia", afirmou.

Ações da Petrobras caem após balanço

Entre as ações de maior peso, o desempenho foi misto. O papel preferencial da Petrobras (PETR4) caiu 3,11%, enquanto o ordinário (PETR3) recuou 2,08%, mesmo com a valorização do petróleo no mercado internacional. Os papéis ficaram entre as maiores perdas do Ibovespa, em reação aos resultados do terceiro trimestre divulgados pela estatal que levantaram preocupações sobre os investimentos e os dividendos da estatal.

A Vale (VALE3) também caiu, com recuo de 0,57%, em linha com a queda do minério de ferro. Entre os bancos, Itaú (ITUB4) subiu 1,26%, enquanto BTG Pactual (BPAC11) avançou 0,41%. Na direção oposta, Banco do Brasil (BBAS3) caiu 1,23%, Bradesco (BBDC4) recuou 1,44% e Santander Brasil (SANB11) perdeu 1,05%.

Entre as maiores altas, o Magazine Luiza (MGLU3) liderou os ganhos do índice, com alta de 17,48%, seguida por Cosan (CSAN3), que subiu 13,06%, e MRV (MRVE3), com valorização de 10,27%. Na outra ponta, CSN Mineração (CMIN3) registrou a maior queda do pregão, de 3,42%. Engie Brasil (EGIE3) caiu 2,81%.

Dólar passa por correção e cai com ajuste fiscal no foco

O dólar à vista recuou frente ao real nesta quarta-feira, devolvendo parte do prêmio de risco incorporado na sessão anterior, quando a moeda americana disparou diante das preocupações com juros nos Estados Unidos e com a situação fiscal brasileira.

A moeda fechou em queda de 0,43%, a R$ 5,562, após oscilar entre R$ 5,553 e R$ 5,581. No exterior, porém, o dólar manteve a trajetória de valorização. O índice DXY, que mede a força da moeda americana frente a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, subia 0,68%, aos 102,95 pontos.

Na agenda doméstica, o fluxo cambial total registrou saída líquida de US$ 2,059 bilhões na semana passada.

Petróleo fecha em alta de olho em riscos geopolíticos

Os contratos futuros de petróleo subiram nesta quarta-feira, após iniciarem a semana em movimento de queda. A alta ocorreu depois que o chefe de segurança do Irã afirmou que Teerã pretende manter no país o material nuclear enriquecido.

As declarações reforçaram a percepção de riscos geopolíticos no Oriente Médio e reduziram as perspectivas de um acordo diplomático com os Estados Unidos.

O contrato do petróleo Brent para janeiro avançou 1,39%, a US$ 92,76 o barril, na ICE. Já o WTI para dezembro subiu 0,57%, cotado a US$ 86,53 o barril, na Nymex.

Bolsas avançam em Nova York

As bolsas americanas fecharam em alta nesta quarta-feira, impulsionadas pela recuperação das ações de tecnologia. Os resultados da CoreWeave, companhia ligada à infraestrutura de inteligência artificial (IA), trouxeram novo fôlego ao setor ao sinalizar a continuidade da demanda por soluções de IA.

A Nvidia também registrou recuperação, com alta de 2,26%, após as perdas expressivas da sessão anterior. O desempenho das empresas de tecnologia ajudou a sustentar o apetite por risco, apesar da valorização do petróleo em meio ao aumento das incertezas no Oriente Médio.

O Nasdaq subiu 1,60%, aos 25.466,19 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 1,31%, aos 7.619,41 pontos. O Dow Jones registrou alta de 0,49%, aos 52.486,49 pontos.a