Ibovespa oscila na volta do carnaval e Vale cai mais de 2%

O Ibovespa abriu sem direção definida nesta quarta-feira, 18, Quarta-feira de Cinzas, volta do feriado de Carnaval que manteve a B3 fechada na segunda e na terça-feira. Em pregão de horário reduzido, com início às 13h, o principal índice da bolsa brasileira oscilava entre leves altas e baixas e recuava 0,09% por volta das 13h30, aos 186.302 pontos, em sessão de liquidez mais baixa e com investidores atentos à divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O desempenho acompanha o clima mais positivo no exterior. As bolsas asiáticas encerraram o dia em alta, enquanto os mercados da Europa e dos Estados Unidos também operam no campo positivo, à espera da divulgação da ata da última reunião do Fed.

O documento do BC americano deve oferecer novas sinalizações sobre a avaliação de riscos para a inflação e o ritmo adequado de flexibilização monetária.

"Atualmente, os mercados precificam aproximadamente 57 pontos-base de cortes de juros ao longo do ano. Ainda hoje, a dirigente do Fed, Michelle Bowman, fará pronunciamento, o que pode contribuir para calibrar as expectativas", afirma Marianna Costa, economista da Mirae Asset.

Sobe e desce do Ibovespa pós-feriado

Entre os destaques do Ibovespa, as ações da Petrobras avançavam, em linha com a alta de 3,06% do petróleo Brent, cotado próximo de US$ 69,48 por barril, em meio ao aumento das tensões geopolíticas após o impasse nas negociações entre Ucrânia e Rússia e com Irã e EUA também no radar.

O papel ordinário Petrobras (PETR3) subia 0,71%, e o preferencial Petrobras (PETR4) avançava 0,92%. Entre os grandes bancos, as units do BTG (BPAC11) se destacam com ganhos de 1,88%, assim como as ações do Itaú (ITUB4), que registravam alta de 0,50%.

Na ponta negativa, Vale caía 2,24%, a R$ 85,08, acompanhando a queda de 0,21% do minério de ferro em Singapura. Os mercados chineses seguem fechados por conta do feriado do Ano Novo, o que reduz a referência para a commodity.

No Brasil, a agenda doméstica é mais enxuta, com destaque para a divulgação do boletim Focus pelo Banco Central às 14h e os dados semanais de fluxo cambial. Ao longo da semana, os investidores ainda monitoram o IBC-Br de dezembro e a Pnad Contínua do quarto trimestre.

Mais cedo, o Banco Central também decretou a liquidação do Banco Pleno, movimento que será acompanhado pelo mercado quanto a possíveis efeitos no segmento em que a instituição atuava.