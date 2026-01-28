Fed mantém juros nos EUA e interrompe ciclo de três cortes seguidos

O Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, decidiu interromper a sequência de cortes na taxa de juros do país e manteve a taxa básica de juros americana no intervalo entre 3,5% e 3,75%. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 28, pelo seu Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) e não surpreendeu.

A ferramenta Fed Watch, do CME Group, vinha mostrando que os negócios com contratos de juros futuros, no mercado de derivativos, apontava nessa direção.

A decisão, porém, não foi unânime, duas autoridades monetárias divergiram, votando por um novo corte de 0,25 ponto percentual, como os últimos três cortes.

Os votos dissonantes foram dos diretores Stephen I. Miran e Christopher J. Waller. Na decisão de dezembro, Miran já havia votado por um corte maior, de 0,5 ponto percentual.

Enquanto que, na mesma reunião, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que os cortes até então realizados deixaram o BC americano em uma situação mais confortável para observar os efeitos das decisões na economia, ao menos no curto prazo, e falou da delicada relação entre inflação e emprego.

A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) fechou em 2,97%, dentro das metas inflacionárias estabelecidas pelo Fed. Mas a economia americana acelerou no terceiro trimestre do ano passado (último dado disponível) em 4,4%.

A autoridade monetária dos EUA continua observando os efeitos das tarifas de importação na inflação e das políticas migratórias no mercado de trabalho americano, que tem diminuído a criação de empregos no país e encarecido a mão de obra.

Fed diz que atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido

Na decisão, a autoridade monetária destacou que "os indicadores disponíveis sugerem que a atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido".

"A criação de empregos tem permanecido baixa e a taxa de desemprego tem apresentado alguns sinais de estabilização. A inflação permanece um tanto elevada", afirmou o Fed.

O Comitê também disse que busca alcançar o máximo emprego e uma inflação de 2% no longo prazo, e apontou que a incerteza quanto às perspectivas econômicas permanece elevada. "O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato", acrescentou.

A reportagem está em atualização