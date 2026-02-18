O Carnaval passou: por onde começar a investir?

Se o ano só começa depois do Carnaval, essa é o momento certo para quem quer dar o start e organizar as finanças após dias de folia. O timing chama atenção: o Ibovespa acumula recordes sucessivos, enquanto a renda fixa ainda entrega retornos elevados. Para quem quer sair da inércia e investir pela primeira vez, a pergunta é: onde colocar o dinheiro em um cenário que parece favorável tanto à bolsa quanto aos títulos conservadores?

Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, o momento favorece ambas as frentes. A bolsa acompanha o fluxo estrangeiro e a perspectiva de queda de juros ao longo do ano. Ao mesmo tempo, os títulos de renda fixa seguem pagando prêmios elevados, ainda refletindo o patamar alto da taxa básica.

A bolsa brasileira ultrapassou a marca dos 190 mil pontos na semana passada. De janeiro até o último fechamento no dia 13, o índice acumula alta de mais de 15% — alcançando a Selic, também em 15%. No ano, já são 11 recordes nominais de fechamento e o que impulsiona o índice é a entrada de fluxo estrangeiro no Brasil.

Enquanto isso, na renda fixa, há a expectativa de corte de juros. Neste sentido, alguns investimentos chamam a atenção, como os prefixados. Eles são vantajosos quando o mercado acredita que os juros vão cair — mas pode gerar perdas se a inflação ou as taxas subirem e o investidor precisar vender antes do vencimento.

No meio desse universo, é crucial que o investidor entenda as vantagens e desvantagens de colocar o dinheiro em cada tipo para garantir um bom investimento nesse começo de jornada.

Renda fixa ou renda variável?

A grande dúvida dos investidores que estão começando é se partem para a renda fixa, um investimento mais seguro, ou se arriscam na renda variável, para tentar obter lucros mais altos. A resposta, neste caso, não depende apenas do cenário, mas principalmente do perfil do investidor, além dos objetivos de cada pessoa.

Ivan Vianna, planejador financeiro CFP pela Planejar, explica que no curto prazo e com perfil mais conservador, o ideal é colocar maior peso em renda fixa. Já no médio prazo, o investidor pode combinar renda fixa com renda variável. Para o longo prazo, a renda variável ganha relevância.

Para quem está se organizando agora e começando, a renda fixa também é a melhor escolha. Ela nada mais é do que um mercado de dívida: você empresa seu dinheiro para o banco (CDBs, LCI ou LCA), para o Governo (títulos públicos, como o Tesouro IPCA+) ou para empresas (debêntures, CRI e CRA), e eles te devolvem com juros.

“É seguro e previsível. No cenário atual ainda estamos com uma taxa de juros alta que nos paga muito bem para deixar o dinheiro trabalhando por nós”, diz Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos.

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) cobre até R$ 250 mil por CPF (ou CNPJ) por instituição financeira, em caso de intervenção ou liquidação da instituição emissora. O FGC cobre, entre os principais, CDB, LCI e LCA, e não cobre, Tesouro Direto, debêntures, CRI, CRA e fundos, como FIDCs.

Já a renda variável, ilustra Patzlaff, é como ser sócio de um negócio num mês vende muito, no outro pode vender pouco. “Ela é excelente para o longo prazo, mas exige estômago, não é para todos como a renda fixa, se você ainda não tem uma reserva para emergências montada na renda fixa, começar pela renda variável pode ser um choque.”

Daniele Cardoso, especialista em investimentos e sócia da Forum Investimentos, dá a dica: se o investidor não tem familiaridade com ações, pode investir em um ETF, que é um fundo de índice, permite acompanhar o desempenho do mercado de forma “diversificada.”

Caso uma pessoa tivesse investido R$ 930,16 no BOVA11, ETF mais conhecido que acompanha o Ibovespa, na abertura do primeiro dia do ano e vendido no fechamento do dia 13 de fevereiro, ele teria acumulado R$ 1.048,15, descontado os impostos – uma rentabilidade de 12,68%, segundo a simulação da Cíntia Senna, Mestre em Educação Financeira.

Escolha os melhores indexadores

Dentro da renda fixa, há os prefixados, pós-fixados e híbridos. Nos prefixados, há uma taxa fixa no início. Já os pós-fixados são atrelados a índices como o CDI, enquanto os híbridos têm uma parte fixa e uma parte indexada à inflação ou CDI.

“Se você acha que os juros vão cair, pré-fixados podem travar taxas boas. Se há incerteza, híbridos ou pós-fixados dão mais flexibilidade com a inflação ou o CDI”, explica Cardoso.

Por seguirem a taxa básica, os pós-fixados tendem a oscilar pouco no dia a dia quando mantidos até o vencimento e são indicados para recursos que podem ser usados a qualquer momento, como em reserva de emergência, comenta Patzlaff.

Já os prefixados funcionam como um contrato: o investidor combina hoje uma taxa que valerá até o vencimento. “Os pré-fixados, você combina uma taxa hoje e ela não muda mais”, resume o especialista.

O risco está no cenário macro. Se a inflação subir e os juros forem elevados, o título pode perder valor no curto prazo — especialmente se o investidor precisar vender antes.

Por isso, segundo Vianna, eles são indicados “quando há expectativa de queda da taxa de juros” e para quem deseja “travar uma taxa considerada atrativa hoje”. Por outro lado, se o cenário melhorar e os juros caírem, o valor investido pode render bem acima do que for praticado no mercado.

Por fim, os híbridos — como os títulos atrelados ao IPCA — combinam uma taxa fixa com a variação da inflação. “Esse investimento garante que o seu dinheiro sempre vai render acima da inflação, protegendo seu poder de compra.” Vianna reforça que são ativos voltados para “objetivos de longo prazo” e oferecem a vantagem de “garantir ganho real acima da inflação se levado até o vencimento”.