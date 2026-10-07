Ibovespa opera no zero a zero após rali eleitoral; dólar sobe e toca os R$ 5

O Ibovespa iniciou a operação em queda nesta quarta-feira, 7 de outubro, rondando a estabilidade, e devolvendo os ganhos da abertura em meio à pressão de Vale e de parte do setor financeiro. Por volta das 10h43, o principal índice da B3 recuava 0,15%, aos 205.524 pontos. O dólar comercial sobe 0,32%, cotado a R$ 4,9915, depois da forte queda observada no primeiro pregão após as eleições.

O movimento ocorre depois da disparada registrada no início da semana. Segundo o Itaú BBA, o Ibovespa acumula alta de 11% em outubro e já passou a refletir um cenário de ajuste fiscal gradual. A instituição mantém recomendação de compra para ações brasileiras no contexto da América Latina.

Entre os papéis de maior peso, Petrobras sobe 0,47% (PETR3) e 0,58% (PETR4), acompanhando a alta do petróleo no exterior. Vale (VALE3), por outro lado, recua 1,48% e exerce pressão sobre o índice.

As ações mais ligadas à economia doméstica seguem entre os destaques positivos. Magazine Luiza (MGLU3) avança 4,11%, Vamos (VAMO3) sobe 3,66% e MRV (MRVE3) ganha 2,81%. Na outra ponta, Santander Brasil (SANB11) cai 1,75%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) perde 1,63% e CSN (CSNA3) recua 1,43%.

Itaú BBA vê ajuste fiscal gradual já no preço

Em relatório, o Itaú BBA afirma que a valorização recente da bolsa tornou a precificação dos ativos compatível com um cenário de ajuste fiscal gradual, com juros reais das Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-Bs) em torno de 6,5%.

Em um cenário de reformas fiscais mais profundas, o banco estima que o Ibovespa poderia chegar a 246 mil pontos. Ao mesmo tempo, a relação entre risco e retorno ficou menos atraente após a forte valorização recente.

No cenário macroeconômico, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou 1,50% em setembro, após alta de 0,06% em agosto. O indicador acumula avanço de 3,72% no ano e de 3,80% em 12 meses.

Wall Street cai à espera de ata do Fed

As bolsas americanas operam no vermelho, depois de o S&P 500 ter renovado máxima histórica na sessão anterior. O Dow Jones cai 0,7%, enquanto o S&P 500 recua 0,4% e o Nasdaq perde 0,5%.

A pressão vem principalmente da retomada da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O papel de dez anos sobe mais de 6 pontos-base, para 5,337%, após atingir o maior nível desde abril de 2002. O título de 30 anos avança mais de 7 pontos-base, para 5,716%.

Investidores aguardam ainda a ata da reunião de setembro do Federal Reserve (Fed), banco central americano. No encontro, a autoridade monetária elevou os juros pela primeira vez desde 2023. O documento pode trazer novas pistas sobre a visão dos dirigentes para inflação e política monetária.

Petróleo sobe com foco no Oriente Médio

Os preços do petróleo avançam nesta quarta-feira em meio a novas preocupações com a oferta no Oriente Médio.

O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, sobe 1,05%, a US$ 90,38 por barril. O Brent avança 1,48%, negociado a US$ 102,07.

O mercado acompanha novos ataques atribuídos aos houthis, apoiados pelo Irã, contra alvos na Arábia Saudita, além das tensões envolvendo embarcações no Estreito de Ormuz. O temor é de que uma nova escalada volte a prejudicar o fluxo de petróleo pela região.

Bolsas da Europa recuam nesta quarta

As principais bolsas europeias operam em queda nesta quarta-feira. O Stoxx 600 cai 0,92%, enquanto o DAX, de Frankfurt, recua 1,21%. O FTSE 100, de Londres, perde 0,54% e o CAC 40, de Paris, cai 1,12%. Em Milão, o FTSE MIB registra a maior baixa entre os principais índices da região, com queda de 2,42%.

Ásia fecha majoritariamente em queda

As bolsas asiáticas encerraram o pregão predominantemente no campo negativo. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,92%, enquanto o Topix recuou 0,70%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu quase 2% e o Kosdaq caiu 2,34%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou praticamente estável. Em Hong Kong, o Hang Seng recuava 0,50% na reta final da sessão. Os mercados da China continental permaneceram fechados pelo feriado da Golden Week.