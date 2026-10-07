Tarcísio prevê novos apoios a Flávio Bolsonaro e articula adesão do MDB

RESUMO ＋ O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que não há obstáculos para que seu partido apoie Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Republicanos prevê um pronunciamento de seu presidente, Marcos Pereira, nesta quarta-feira, enquanto Tarcísio também articula apoios junto ao MDB e ao Podemos. Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula, segundo os dados apresentados na reportagem.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta quarta-feira, 7, que espera uma ampliação dos apoios a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno e disse que mantém conversas com o MDB para tentar obter a adesão do partido.

Tarcísio também confirmou uma reunião entre a cúpula do Republicanos e o senador ainda nesta quarta para discutir o apoio da sigla à candidatura.

Durante o evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o chefe do executivo reeleito disse que "não tem obstáculo" para o apoio.

"Não tem obstáculo. A conversa é muito boa com o Marcos Pereira. Ele passou o dia de ontem fazendo conversas com os diretórios", afirmou.

O partido anunciou um pronunciamento do presidente da sigla, Marcos Pereira, nesta quarta-feira às 18h, em Brasília. A expectativa é que o apoio a Flávio seja anunciado.

Tarcísio disse ainda que conversou com o presidente do MDB, o deputado federal reeleito Baleia Rossi, sobre um apoio da sigla ao Flávio.

"Eu espero que a gente possa ter um gesto do MDB. As conversas estão andando muito bem, as adesões estão aumentando. Todo mundo vê que o Brasil precisa de uma alternativa", disse.

Além disso, o governador confirmou um café com a bancada do Podemos no Congresso na próxima quinta-feira, 8, que também deve selar o apoio ao senador do PL.

Após terminar à frente do Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio iniciou a disputa do segundo turno em busca da ampliação da base de apoio.

O senador já confirmou o apoio do ex-presidente Michel Temer e do ex-candidato à Presidência Ronaldo Caiado. A federação PP e União Brasil, além do Novo, também já confirmaram que estarão com Flávio no segundo turno.

A movimentação ocorre depois de Flávio surpreender nas urnas e chegar à etapa final da eleição na dianteira. Com 100% das urnas apuradas, o senador recebeu 56.104.503 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula somou 53.879.538 votos, ou 45,16%. A diferença foi de cerca de 2,2 milhões de votos. O segundo turno será realizado em 25 de outubro.

Reeleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos válidos, Tarcísio deixou claro que trabalhará para ampliar a vantagem de Flávio e garantir a vitória do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Questionado se uma mudança de rota da campanha petista preocupava, Tarcísio disse que "se o produto é ruim, não tem marqueteiro que salve".