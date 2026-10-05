Do petróleo à educação: ex-CFO da Petrobras assume finanças da Vitru

A Vitru Educação, dona da Uniasselvi e da UniCesumar, anunciou nesta segunda-feira, 5, a contratação de Andrea Marques de Almeida como diretora financeira e de relações com investidores. A executiva, que passou por Petrobras, Vale, Santander Brasil e Cemig, substitui Gabriel Lobo, que deixa o cargo após pouco mais de dois anos e acompanhará a transição ao longo de outubro.

Andrea foi vice-presidente de finanças e relações com investidores da Cemig entre 2024 e junho de 2026. Antes, ocupou a vice-presidência de finanças e estratégia do Santander Brasil e a diretoria executiva de finanças e relações com investidores da Petrobras.

Na estatal, Andrea comandou as finanças entre maio de 2019 e abril de 2021, durante a gestão de Roberto Castello Branco. Sua passagem coincidiu com uma fase de venda de ativos e redução do endividamento, atravessada pelo choque da pandemia sobre o mercado de petróleo. Mesmo nesse cenário, a estatal reduziu a dívida bruta de US$ 87,1 bilhões no fim de 2019 para US$ 75,5 bilhões ao término de 2020.

Na Vale, construiu uma carreira de 25 anos, com posições de liderança em tesouraria global e gestão de riscos corporativos, além de atuar como CFO da divisão de metais básicos. É formada em engenharia de produção pela UFRJ, com MBAs em finanças pelo Ibmec e em gestão pela USP.

Segundo a Vitru, a nova diretora dará continuidade à agenda financeira da companhia, com foco em disciplina de capital, eficiência e sustentabilidade financeira.

Durante a gestão de Lobo, a empresa avançou na reestruturação da área financeira e na redução do endividamento. O executivo também participou da incorporação societária e da oferta subsequente de ações (follow-on), que reforçou a estrutura de capital da Vitru.