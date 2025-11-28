Ibovespa fecha acima de 159 mil pela 1ª vez e acumula alta de 6,38% no mês

O Ibovespa alcançou o segundo recorde de fechamento da semana e superou os 159 mil pela primeira vez na história, impulsionado pelo avanço das ações dos "pesos pesados" do índice, os grandes bancos e a mineradora Vale (VALE3).

A principal referência do mercado acionário subiu 0,45% nas negociações desta sexta-feira, e foi aos 159.072 pontos. Ao longo do pregão, o Ibovespa também renovou por ao menos quatro vezes a máxima intradiária, alcançando no ponto mais alto do dia os 159.689 pontos, a menos de 400 pontos dos 160 mil.

Com o novo recorde, a bolsa brasileira acumula alta de 6,38% em novembro e encerra a semana com 2,78% de ganhos.

Os negócios com ações aconteceram novamente em um ambiente de liquidez reduzida. As bolsas dos Estados Unidos, que fecharam na sessão passada em função do Dia de Ação de Graças, reabriram hoje mas com horário reduzido, até as 15h (horário de Brasília).

Por lá, as apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) na reunião em dezembro voltaram a embalar positivamente os principais índices locais. O Dow Jones subia 0,54% no fechamento; o S&P 500 encerrou com ganhos de 0,54% e o Nasdaq registrou alta de 0,65%.

Por outro lado, a queda nos papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) impediu avanços maiores. O pessimismo com a empresa tem por trás a reação negativa do mercado com o Plano de Negócios 2026-2030, aprovado ontem à noite pelo conselho de administração.